Người tiêu dùng đòi hỏi minh bạch

Trước đây, khi lựa chọn một sản phẩm, giá cả và mẫu mã thường là những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Nhưng hiện nay, cùng với sự đa dạng của hàng hóa và những rủi ro về chất lượng, an toàn sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm.

Chị Hoàng Thu Thủy (đường Hoàng Ngân, Hà Nội) cho biết, chị thường lựa chọn mua hàng tại siêu thị bởi hàng hóa có tem nhãn, thông tin tương đối rõ ràng. Theo chị, dù có thể phải trả mức giá cao hơn, chị vẫn ưu tiên những sản phẩm biết rõ nơi sản xuất và nguồn gốc. Những mặt hàng có thông tin sơ sài, không đủ căn cứ để kiểm chứng thường bị bỏ qua.

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm. Ảnh:H.H.

Không riêng chị Thủy, tâm lý thận trọng này đang dần trở nên phổ biến. Người tiêu dùng không chỉ muốn biết sản phẩm được sản xuất ở đâu mà còn quan tâm đến đơn vị chịu trách nhiệm, quy trình sản xuất và các thông tin liên quan đến chất lượng hàng hóa.

Sự thay đổi trong hành vi mua sắm đặt ra áp lực mới đối với doanh nghiệp. Một sản phẩm có giá cạnh tranh, mẫu mã bắt mắt chưa chắc đã đủ sức thuyết phục người mua nếu thiếu thông tin minh bạch. Đặc biệt, trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn trên thị trường, khả năng chứng minh xuất xứ đang trở thành một yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin.

Ở kênh phân phối hiện đại, yêu cầu này cũng ngày càng rõ rệt. Nhiều nhà bán lẻ không còn chấp nhận hàng hóa không rõ lai lịch. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần phục vụ việc giới thiệu sản phẩm mà còn là công cụ quản lý rủi ro. Khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm hoặc chất lượng, nhà bán lẻ cần xác định được sản phẩm đến từ cơ sở sản xuất nào, thuộc lô hàng nào, đã qua những khâu vận chuyển và phân phối nào.

Điều đó cho thấy, minh bạch nguồn gốc không còn là câu chuyện riêng của nhà sản xuất mà là yêu cầu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, sản xuất đến phân phối và tiêu dùng.

Nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), truy xuất nguồn gốc đang ngày càng trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong bối cảnh thị trường hàng hóa đa dạng, phương thức kinh doanh liên tục thay đổi và nhu cầu tiếp cận thông tin minh bạch ngày càng cao.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Ảnh: Internet.

Thông qua dữ liệu truy xuất, người tiêu dùng có thể tìm hiểu, kiểm chứng thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị sản xuất, kinh doanh và quá trình lưu thông của sản phẩm. Đây là cơ sở để lựa chọn hàng hóa phù hợp, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng khi phát sinh vấn đề.

Đáng chú ý, giá trị của truy xuất nguồn gốc không chỉ nằm ở việc cung cấp thông tin trước khi mua hàng mà còn thể hiện ở khả năng xử lý sự cố sau khi sản phẩm đã lưu thông trên thị trường. Khi phát hiện vi phạm về chất lượng hoặc an toàn sản phẩm, dữ liệu truy xuất giúp doanh nghiệp và cơ quan chức năng xác định nguồn gốc, khoanh vùng lô hàng liên quan, cảnh báo, thu hồi và xử lý kịp thời. Qua đó, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng cũng có cơ sở để được làm rõ.

Tuy nhiên, ông Trần Hữu Linh cũng cho rằng, cần phân biệt rõ truy xuất nguồn gốc với chứng nhận chất lượng sản phẩm. Việc một mặt hàng có mã QR hay thông tin truy xuất không đồng nghĩa sản phẩm đó đã đạt chất lượng hoặc tuyệt đối an toàn. Giá trị thực sự nằm ở tính chính xác, minh bạch và khả năng kiểm chứng của dữ liệu, đồng thời phải được kết hợp với các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng theo quy định.

Đây cũng là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc khi truy xuất nguồn gốc đang trở thành xu hướng phổ biến. Trên thực tế, một chiếc tem có thể được in dễ dàng, một mã QR có thể được tạo ra nhanh chóng, nhưng điều quan trọng là dữ liệu phía sau mã đó có phản ánh đúng hành trình của sản phẩm hay không.

Nếu thông tin chỉ dừng ở tên doanh nghiệp, địa chỉ sản xuất hoặc một vài nội dung giới thiệu chung chung, người tiêu dùng khó có thể kiểm chứng thực chất. Nguy cơ đáng lo ngại hơn là việc lợi dụng tem truy xuất để tạo cảm giác an toàn, minh bạch cho những sản phẩm không đáp ứng yêu cầu.

Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không thể trở thành một hình thức làm đẹp bao bì hay công cụ quảng bá thương hiệu. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm ghi nhận và cập nhật dữ liệu ở từng công đoạn, bảo đảm thông tin có căn cứ và có thể đối chiếu khi cần thiết. Cơ quan quản lý cũng cần quan tâm đến chất lượng dữ liệu, khả năng xác thực và việc xử lý những trường hợp cung cấp thông tin sai lệch.

Từ góc độ doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu đáp ứng thị trường mà còn đặt ra đòi hỏi thay đổi phương thức quản trị. Khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình sản xuất, kiểm soát nguyên liệu, nhận diện những khâu tiềm ẩn rủi ro và chủ động xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, thay vì phải rà soát trên diện rộng, doanh nghiệp có thể dựa vào dữ liệu để xác định lô hàng liên quan, tìm nguyên nhân và tổ chức thu hồi chính xác hơn. Điều này giúp hạn chế thiệt hại, giảm chi phí xử lý và bảo vệ uy tín trước đối tác, người tiêu dùng.

Về lâu dài, việc chuẩn hóa dữ liệu truy xuất còn thúc đẩy các chủ thể trong chuỗi cung ứng nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy trình sản xuất và quản lý chất lượng. Đây là điều kiện quan trọng để hàng hóa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Xu hướng này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng. Với hàng xuất khẩu, yêu cầu về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và khả năng cung cấp thông tin theo từng công đoạn ngày càng được nhiều thị trường nhập khẩu quan tâm. Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm cuối cùng mà còn phải chứng minh được quá trình hình thành sản phẩm. Thiếu dữ liệu minh bạch có thể trở thành rào cản trong tiếp cận thị trường, ngay cả khi hàng hóa có khả năng cạnh tranh về giá.

Truy xuất nguồn gốc là một mắt xích quan trọng. Ảnh: Nam Anh.

Có thể thấy, quản lý hàng hóa đang chuyển dần từ cách tiếp cận dựa nhiều vào kiểm tra sản phẩm tại một thời điểm sang yêu cầu kiểm soát thông tin và quá trình hình thành sản phẩm. Trong xu hướng đó, truy xuất nguồn gốc là một mắt xích quan trọng, nhưng chỉ phát huy giá trị khi dữ liệu trung thực, có thể kiểm chứng và gắn với trách nhiệm của từng chủ thể.

Minh bạch nguồn gốc không tự tạo ra chất lượng cho hàng hóa. Nhưng nếu không chứng minh được hàng hóa đến từ đâu, được sản xuất như thế nào và ai chịu trách nhiệm, doanh nghiệp sẽ ngày càng khó thuyết phục người tiêu dùng cũng như đáp ứng những chuẩn mực của thị trường. Đây không còn là lợi thế riêng của một số doanh nghiệp tiên phong, mà đang trở thành điều kiện cần để hàng hóa tồn tại và cạnh tranh bền vững.

Ý thức của doanh nghiệp đối với việc thực hiện truy xuất nguồn gốc đã được nâng lên. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn lo ngại về chi phí đầu tư hệ thống, đồng thời chưa biết lựa chọn lộ trình và phương thức triển khai phù hợp.

Doanh nghiệp không nên đầu tư ồ ạt hoặc triển khai quá nhiều khâu cùng lúc mà cần chia nhỏ lộ trình, thực hiện từng bước. Trước hết có thể định danh nguyên liệu, sản phẩm, sau đó quản lý hệ thống sản xuất và từng bước nâng cấp.

Thực tế, mỗi ngành hàng, doanh nghiệp và thị trường mục tiêu có yêu cầu truy xuất khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, mức độ thông tin cần quản lý và khả năng tài chính, thay vì chạy theo những hệ thống tốn kém nhưng không khai thác hết hiệu quả.

Tuy nhiên, khó khăn về chi phí không thể trở thành lý do để doanh nghiệp đứng ngoài xu hướng minh bạch hóa hàng hóa. Khi yêu cầu từ người tiêu dùng, nhà phân phối và thị trường xuất khẩu ngày càng rõ ràng, chậm thay đổi đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tự thu hẹp khả năng cạnh tranh của mình.

(Ông Phạm Văn Quân - Công ty Cổ phần Công nghệ Checkee)