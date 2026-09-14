Hàng hóa được ủy thác xuất khẩu nhưng tiêu thụ trong nước, phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Từ đơn trình báo của 8 công dân bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP Quảng Ninh đã lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng với số tiền bước đầu xác định hơn 1.000 tỉ đồng.