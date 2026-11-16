Hãng hàng không quốc tế 'kiếm thêm' bằng bảo hiểm du lịch

Hiện nay, nhiều hãng hàng không quốc tế đang tích hợp bảo hiểm du lịch vào quy trình đặt vé và thanh toán, biến đây thành một dịch vụ bổ trợ trong hệ sinh thái hàng không. Thông qua hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm, mô hình này giúp hành khách dễ dàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ chuyến đi, đồng thời mở rộng tiện ích và gia tăng giá trị dịch vụ của hãng.

Tại Mỹ, Allianz Partners là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc phát triển mô hình bảo hiểm du lịch thông qua các đối tác vận tải và du lịch. Mạng lưới hãng hàng không đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp này bao gồm American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, British Airways và nhiều hãng khác.

Thông qua các kênh bán vé và hệ thống phân phối của đối tác, khách hàng có thể tiếp cận lựa chọn bảo hiểm trong quá trình lên kế hoạch hoặc hoàn tất giao dịch mua vé.

Lợi thế của mô hình này nằm ở khả năng tiếp cận khách hàng đúng thời điểm và theo đúng nhu cầu thực tế. Khi đã xác định điểm đến, thời gian khởi hành và lịch trình cụ thể, khách hàng cũng dễ dàng nhận diện nhu cầu bảo vệ tài chính cho chuyến đi.

Nhiều hãng hàng không quốc tế tích hợp bảo hiểm du lịch ngay trong quy trình đặt vé, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo vệ cho hành trình

Trong khi đó, tại Anh, easyJet là ví dụ về cách một hãng hàng không tích hợp bảo hiểm du lịch vào hệ sinh thái dịch vụ dành cho hành khách.

Điểm đáng chú ý là sự phân chia giữa bảo hiểm một chuyến và bảo hiểm nhiều chuyến trong năm. Với những người chỉ có nhu cầu du lịch một lần, bảo hiểm một chuyến cho phép lựa chọn phạm vi bảo vệ gắn với hành trình cụ thể. Ngược lại, khách hàng thường xuyên di chuyển có thể cân nhắc sản phẩm annual multi-trip để được bảo vệ cho nhiều chuyến đi trong thời hạn hợp đồng.

Thông thường, sản phẩm một chuyến có thể áp dụng cho hành trình kéo dài tối đa 120 ngày. Với bảo hiểm nhiều chuyến trong năm, thời hạn mỗi chuyến thông thường tối đa 31 ngày hoặc lựa chọn nâng giới hạn lên 45 - 60 ngày tùy sản phẩm.

Cách thiết kế này cho thấy bảo hiểm không chỉ được phân phối theo từng giao dịch mua vé mà còn có thể được cá nhân hóa theo tần suất di chuyển và phạm vi điểm đến. Phạm vi địa lý, thời hạn tối đa của từng hành trình và những điều kiện loại trừ vẫn là các nội dung cần được kiểm tra trước khi mua.

Còn tại Australia, Qantas phát triển bảo hiểm du lịch như một phần trong hệ sinh thái dịch vụ dành cho hành khách.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là khả năng kết nối dịch vụ bảo hiểm với khách hàng thân thiết. Theo thông tin công bố trên trang Qantas Insurance, khách hàng có thể nhận 1 Qantas Point cho mỗi AUD phí bảo hiểm đã thanh toán. Một số hợp đồng đủ điều kiện còn có thể nhận tổng cộng tối đa 15.000 điểm.

easyJet tích hợp bảo hiểm du lịch vào hệ sinh thái dịch vụ hàng không, cho phép hành khách lựa chọn phương án bảo vệ ngay trong quá trình đặt vé và chuẩn bị hành trình

Không chỉ tích lũy điểm, khách hàng còn có thể sử dụng Qantas Points hoặc tiền mặt để thanh toán bảo hiểm theo các điều kiện áp dụng.

Về quyền lợi, bảo hiểm du lịch quốc tế của Qantas bao gồm chi phí y tế khẩn cấp ở nước ngoài, chi phí hủy chuyến không được hoàn lại và những rủi ro liên quan đến hành trình. Trong đó, quyền lợi chi phí y tế khẩn cấp ở nước ngoài có thể được bảo vệ không giới hạn đối với một số nhóm quyền lợi, trong khi chi phí hủy chuyến không hoàn lại có mức bảo hiểm tối đa 20.000 AUD.

Qantas tích hợp bảo hiểm du lịch quốc tế vào hệ sinh thái dịch vụ hàng không, kết hợp quyền lợi bảo vệ chuyến đi với chương trình khách hàng thân thiết Qantas Frequent Flyer

Qantas cũng cung cấp đội ngũ hỗ trợ khẩn cấp 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, giúp khách hàng tiếp cận tư vấn và hỗ trợ khi gặp sự cố ở nước ngoài.

Tại Singapore, Singapore Airlines phát triển sản phẩm Travel Protect thông qua hợp tác với Allianz. Khách hàng có thể bổ sung bảo hiểm vào hành trình ngay trong quá trình đặt vé trên website singaporeair.com hoặc thông qua mục Manage Booking.

Travel Protect được thiết kế dành riêng cho hành khách của Singapore Airlines, với các quyền lợi liên quan đến tai nạn du lịch, hủy chuyến, gián đoạn hành trình, chậm chuyến và hành lý.

Theo bảng quyền lợi được Singapore Airlines, mức bảo hiểm hủy chuyến tối đa là 10.000 SGD; quyền lợi chậm chuyến tối đa 1.500 SGD; bảo hiểm hành lý tối đa 5.000 SGD đối với nhóm khách hàng KrisFlyer Comprehensive. Mức bảo hiểm tai nạn du lịch có thể lên tới 100.000 SGD đối với thành viên KrisFlyer theo điều kiện sản phẩm. Hãng cũng công bố mức phí khởi điểm từ 28 SGD cho mỗi hành khách đối với một số hành trình khứ hồi trong khu vực ASEAN.

Bảo hiểm du lịch đang trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không, kết nối với chương trình khách hàng thân thiết và các tiện ích bổ trợ

Đối với các hãng hàng không, việc tích hợp bảo hiểm vào quy trình đặt vé và thanh toán đang trở thành xu hướng nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng. Song, các hãng cần bảo đảm minh bạch về đơn vị cung cấp bảo hiểm, phạm vi quyền lợi, điều khoản loại trừ và quy trình bồi thường, đồng thời phân biệt rõ bảo hiểm với các chính sách hoàn, đổi vé và hỗ trợ hành khách của hãng.