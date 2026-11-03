Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ khảo sát để nghiên cứu mở đường bay đến Đà Nẵng

Đoàn công tác của IndiGo Airlines chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn, lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng đã giới thiệu về Sân bay quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không quan trọng bậc nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam với mạng đường bay đến 43 điểm đến trong và ngoài nước; năm 2025, phục vụ 15,29 triệu lượt hành khách, 10 tháng đầu năm 2026, phục vụ 14 triệu lượt hành khách với hơn 76.000 chuyến bay trong nước và quốc tế, v.v… Năm 2026, Sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh trong hai bảng xếp hạng uy tín của World Airport Awards: Top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2026 (Worlds Top 100 Airports 2026) và Top 10 sân bay khu vực tốt nhất châu Á năm 2026 (Best Regional Airports in Asia 2026)… Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của IndiGo Airlines đã khảo sát thực tế hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay cùng các công trình, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ liên quan tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Theo Phó Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng Lê Hoài Nam, chuyến khảo sát của hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ là dịp để Cảng HKQT Đà Nẵng giới thiệu năng lực khai thác, hệ thống hạ tầng và chất lượng dịch vụ đến hãng hàng không này, tăng cường kết nối với các đối tác hàng không quốc tế, đồng thời kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút thêm các hãng hàng không và thúc đẩy phát triển mạng đường bay, góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế, hỗ trợ phát triển du lịch và kinh tế TP Đà Nẵng…