Hãng hàng không Emirates đánh dấu cột mốc 10 năm kết nối Hà Nội với thế giới

Hãng hàng không Emirates chính thức kỷ niệm 10 năm khai thác các chuyến bay thương mại chở khách đến Hà Nội. (Nguồn: Emirates)

Emirates bắt đầu khai thác đường bay chở khách đến Hà Nội từ năm 2016, đưa Hà Nội trở thành điểm đến hành khách thứ hai của hãng tại Việt Nam sau TP. Hồ Chí Minh.Việc chuyển đổi từ đường bay quá cảnh sang đường bay thẳng hàng ngày đã thể hiện cam kết của Emirates trong việc đầu tư lâu dài tại Việt Nam, cũng như nỗ lực mang lại giải pháp kết nối tối ưu cho hành khách là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp muốn đến hoặc đi từ thủ đô của Việt Nam.

Trong một thập kỷ qua, đường bay Hà Nội đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động của Emirates tại Việt Nam. Kể từ khi bắt đầu vận hành, Emirates đã vận chuyển hơn 1,7 triệu lượt hành khách trên hơn 6.140 chuyến bay giữa Hà Nội và Dubai.

Đến nay, Hãng cũng đã vận chuyển hơn 74 triệu kí hàng hóa trong khoang bụng máy bay, góp phần thúc đẩy giao thương giữa miền Bắc Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Ông Wahid Albalooshi, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam, cho biết: “Khi Emirates bắt đầu khai thác các chuyến bay đến Hà Nội vào năm 2016, ngành du lịch và thương mại quốc tế của Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầy triển vọng.

Một thập kỷ sau, Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa, thương mại của Việt Nam, mà còn ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ quan trọng đối với du lịch, đầu tư và xuất khẩu của khu vực miền Bắc. Trong bối cảnh Việt Nam và UAE tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế, chương tiếp theo của hành trình này sẽ còn quan trọng hơn nữa trong thời gian tới.

Với Emirates, vai trò của chúng tôi là nâng cao khả năng kết nối hàng không giữa hai quốc gia và các điểm đến khác trên thế giới đồng thời đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối thuận tiện với các thị trường quốc tế trọng điểm”.

Kết nối Hà Nội với thế giới qua Dubai

Trong một thập kỷ qua, những điểm đến được hành khách khởi hành từ Hà Nội lựa chọn nhiều nhất bao gồm Dubai, Prague, Amsterdam, Paris, Madrid, Warsaw và Copenhagen.

Thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn 17,8% so với năm 2019.

Trong đó, hơn 17,8 triệu lượt khách di chuyển bằng đường hàng không, chiếm 84,3% tổng lượng khách quốc tế, cho thấy vai trò kết nối quan trọng của ngành hàng không đối với tăng trưởng du lịch. Emirates hiện đang khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần tại Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và kết nối hành khách với các điểm đến trên toàn cầu.

Thúc đẩy du lịch và thương mại giữa Việt Nam và thế giới

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và UAE ngày càng được củng cố nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) chính thức có hiệu lực từ ngày 03/02/2026, tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Thông qua mạng lưới logistics toàn cầu, Emirates SkyCargo kết nối các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với khách hàng quốc tế, vận chuyển nhiều mặt hàng chủ lực như sản phẩm công nghệ cao, thiết bị công nghệ thông tin và điện tử.

Trong năm tài chính 2025/2026, Emirates đã vận chuyển hơn 21.630 tấn hàng hóa xuất khẩu từ Hà Nội, tăng 57% so với năm trước. Riêng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026, hãng đã vận chuyển 10.700 tấn hàng xuất khẩu từ Hà Nội, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Vào tháng 7 năm 2026, Emirates SkyCargo chính thức ra mắt dịch vụ thuê chuyến chở hàng định kỳ hàng tuần xuyên Thái Bình Dương, từ Hà Nội đi Chicago O’Hare, mở ra bước ngoặt mới đưa Hà Nội trở thành trung tâm hàng hóa chiến lược.

Hiện tại, Emirates SkyCargo khai thác 5 chuyến bay hàng hóa chuyên dụng mỗi tuần bằng tàu bay Boeing 777-F từ Hà Nội, tăng cường kết nối hàng hóa giữa Việt Nam với các thị trường như châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ.

Việc mở rộng mạng lưới vận tải hàng hóa đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng hàng hóa tại Hà Nội, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các tuyến thương mại mới cho doanh nghiệp.Trong những năm qua, hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa của Emirates đã góp phần củng cố cầu nối du lịch, kinh doanh và thương mại giữa Việt Nam, UAE và các thị trường trên toàn thế giới.

Câu chuyện của Emirates bắt đầu vào năm 1985 khi hãng bắt đầu hoạt động chỉ với hai máy bay. Ngày nay, Hãng khai thác đội bay Airbus A380 và Boeing 777 lớn nhất thế giới, mang đến cho hàng khách sự thoải mái của những chiếc máy bay thân rộng mới nhất và tiện nghi nhất trên bầu trời.

Hãng truyền cảm hứng cho hành khách toàn cầu với mạng lưới các điểm đến không ngừng mở rộng trên toàn thế giới, hệ thống giải trí trên chuyến bay hàng đầu trong ngành, ẩm thực đa dạng vùng miền và dịch vụ đẳng cấp thế giới.