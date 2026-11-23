Theo dữ liệu của Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC), được Financial Times thu thập thông qua yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tự do Thông tin, giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc theo diện miễn thuế de minimis đã tăng từ 1,3 tỷ bảng lên 5,3 tỷ bảng trong hai năm tài chính tính đến năm 2025-2026.

Sự gia tăng nhanh chóng này gắn liền với hoạt động mở rộng của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Thông qua việc bán trực tiếp hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp như Shein và Temu có thể cung cấp sản phẩm với giá thấp, đồng thời tận dụng chính sách miễn thuế đối với những kiện hàng có giá trị nhỏ.

Anh đang chịu sức ép từ các nhà bán lẻ trong nước vì chậm xóa bỏ cơ chế miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp, vốn tạo lợi thế cạnh tranh cho các nhà bán hàng nước ngoài. Ảnh: FT.

Theo kế hoạch, đến tháng 10/2028, Anh mới bãi bỏ chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với các kiện hàng trị giá từ 135 bảng trở xuống. Việc kéo dài cơ chế này thêm hai năm khiến các nhà bán lẻ trong nước lo ngại hàng giá rẻ từ nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng sức ép cạnh tranh.

Ông Tom Ironside, Giám đốc chính sách tại Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), cho rằng khoảng thời gian chờ đợi này có thể khiến thị trường Anh trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà bán hàng trực tuyến nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước mong muốn chính phủ áp dụng biện pháp tương tự EU, bao gồm đánh thuế hàng hóa và thu thêm phí hành chính để trang trải chi phí xử lý hải quan.

Lợi thế của các nền tảng Trung Quốc không chỉ đến từ giá nhân công hay chi phí sản xuất. Khác với mô hình bán lẻ truyền thống thường nhập hàng với số lượng lớn, những doanh nghiệp này sử dụng nền tảng công nghệ để nhanh chóng nắm bắt xu hướng tiêu dùng, đặt sản xuất các lô hàng nhỏ và vận chuyển trực tiếp đến khách hàng ở nước ngoài.

Cách thức hoạt động này giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm chi phí lưu kho và tận dụng ngưỡng miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm giá rẻ, nhưng các nhà bán lẻ truyền thống và doanh nghiệp độc lập tại Anh lại phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Làn sóng hàng hóa này cũng làm thay đổi hoạt động vận tải tại Anh. Một số sân bay khu vực như Bournemouth và East Midlands đang trở thành những cửa ngõ quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Trong bối cảnh Mỹ, EU và nhiều quốc gia đã thu hẹp hoặc bãi bỏ các chính sách miễn thuế tương tự, những nền tảng như Shein và Temu đang phải mở rộng hệ thống kho bãi, phân phối tại các thị trường sở tại. Xu hướng này cũng bắt đầu xuất hiện tại Anh, có thể giúp tạo thêm việc làm và mở rộng nguồn thu thuế trong nước.

Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách vẫn chưa giải quyết hết những bất cập. Ông Richard Allen, người sáng lập tổ chức vận động Retailers Against VAT Abuse, đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cảnh báo một số nhà bán hàng nước ngoài có thể tiếp tục khai thấp giá trị hàng hóa để giảm nghĩa vụ thuế.

Theo quy định mới, các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ phải chỉ định đại diện tại Anh để bảo đảm các khoản thuế nhập khẩu được thanh toán đầy đủ. Người đại diện cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản phạt nếu xảy ra tình trạng nộp thiếu thuế.

Dù vậy, ông Allen đặt câu hỏi về tính khả thi của quy định này, đặc biệt với những doanh nghiệp bán hàng trực tuyến quy mô nhỏ ở nước ngoài. Việc yêu cầu họ thuê đại diện thuế tại Anh có thể không dễ thực hiện, khiến công tác giám sát và thu thuế tiếp tục là thách thức đối với chính phủ nước này.