Hàng giả lĩnh vực y tế: Bộ Y tế yêu cầu xử lý quyết liệt

Yêu cầu siết kiểm tra hàng giả lĩnh vực y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Theo Bộ Y tế, dù các bộ, ngành và địa phương đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp, tình trạng vi phạm vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; đồng thời xác định công tác phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao cũng cần được đề cao.

Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát tuyến, địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh và tài khoản thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phù hợp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trái pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Những hành vi vi phạm nào cần tập trung xử lý?

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, hoạt động kiểm tra cần tập trung vào việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc và các sản phẩm y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Một nội dung đáng chú ý là việc bán thuốc kê đơn không đúng quy định tại các cơ sở bán lẻ thuốc và trên nền tảng thương mại điện tử. Các hành vi giả mạo nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý; quảng cáo sai sự thật, gian dối về công dụng, thành phần, chất lượng sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế cũng thuộc diện cần tăng cường kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu chú trọng phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm y tế.

Việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng nằm trong các nội dung cần kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đồng thời lưu ý việc sao chép, sử dụng trái phép phần mềm, dữ liệu, tài liệu và nội dung số có bản quyền tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế.

Tăng phối hợp liên ngành, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc

Để nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn vi phạm, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, cơ quan thanh tra và chính quyền địa phương trong trao đổi, xác minh thông tin, chia sẻ dữ liệu về đối tượng, phương thức và thủ đoạn vi phạm.

Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành đường dây lớn hoặc liên quan nhiều địa phương, các lực lượng cần chủ động phối hợp điều tra, xử lý đồng bộ, không để đối tượng lợi dụng sự thiếu liên kết giữa các địa bàn để tẩu tán hàng hóa, thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc tiếp tục vi phạm.

Bộ Y tế yêu cầu quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp; kiên quyết thực hiện nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với công tác kiểm tra, các địa phương cần đẩy nhanh việc hoàn thiện, kết nối và chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế giữa các cơ quan quản lý. Doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng mã định danh, tem điện tử và mã QR để hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc sản phẩm.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời cảnh báo các sản phẩm y tế không được phép lưu hành, cơ sở y tế có vi phạm hoặc không được phép hoạt động.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh và địa điểm mua sản phẩm y tế hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng; không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái và chủ động phản ánh dấu hiệu vi phạm tới cơ quan chức năng. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.