Hãng game Hàn Quốc cấm vĩnh viễn hai siêu sao PUBG Việt Nam

Hai tuyển thủ TanVu (phải) và Himass (trái) đã chính thức nhận án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn toàn cầu.

Chiều ngày 23/9, nhà phát hành KRAFTON đưa ra thông báo chính thức xác định hai tuyển thủ Himass (Anyone's Legend) và TanVu (GAM The Expendables) đã vi phạm nghiêm trọng chính sách vận hành của PUBG: BATTLEGROUNDS.

Theo thông cáo trên trang chủ của game, sau thời gian điều tra dựa trên dữ liệu trận đấu, phát lại và video phát trực tiếp, nhà phát hành chính thức xác nhận hai tuyển thủ đã thu thập thông tin từ bên ngoài và xem livestream của người chơi khác (stream sniping) trong khi trận đấu đang diễn ra.

Hành vi này bị xác định là lạm dụng thông tin không thể có được theo cách chơi thông thường để can thiệp vào chiến thuật, vi phạm Mục 5.10 (cản trở trải nghiệm game) và Mục 5.12 (lạm dụng) cùng nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thông báo chính thức về vi phạm của hai tuyển thủ.

Từ các căn cứ trên, KRAFTON quyết định áp dụng hình thức chế tài cao nhất: khóa vĩnh viễn tài khoản game và tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại tất cả giải đấu eSports chính thức trên toàn cầu (bao gồm PGC, PGS, PNC và các giải do KRAFTON phê duyệt). Án phạt có hiệu lực ngay lập tức, dù hai tuyển thủ vẫn có quyền thực hiện quy trình giải trình theo quy định.

Liên quan đến lập luận từ phía Việt Nam cho rằng hành vi đã được ban tổ chức cho phép trước đó do tính chất giải giao hữu, KRAFTON bác bỏ và khẳng định chưa bao giờ chính thức cho phép hành vi xem livestream của đối thủ trong lúc thi đấu ở bất kỳ sự kiện nào.

Song song với án phạt, KRAFTON công khai nhận trách nhiệm về những yếu kém trong khâu vận hành, truyền đạt quy định chậm trễ gây ra hỗn loạn dư luận. Nhà phát hành gửi lời xin lỗi đến cộng đồng, đồng thời cam kết rà soát nội bộ để xử lý các cá nhân liên quan và có biện pháp hỗ trợ phục hồi thiệt hại thứ cấp cho những người tham gia bị ảnh hưởng.

Ồn ào bắt đầu trong ngày thi đấu đầu tiên, 17/9, khi nữ streamer Hàn Quốc Soopi tố Himass và TanVuu theo dõi livestream để nắm vị trí, hướng di chuyển của đối thủ. Hai tuyển thủ Việt Nam sau đó bị loại khỏi giải và thu hồi tư cách đối tác PUBG.

Cách xử lý nhanh chóng của ban tổ chức kéo theo làn sóng chỉ trích, công kích giữa người hâm mộ các khu vực. Đến ngày 20/9, phía PUBG thừa nhận đã vội vàng công bố thông tin chưa được xác minh đầy đủ, đồng thời để lộ thiếu sót trong vận hành khi không bắt buộc áp dụng độ trễ phát sóng.

Giải giao hữu sau đó bị hủy ngày thi đấu thứ ba, bảng xếp hạng chung cuộc không được công nhận. Quỹ thưởng 70.000 USD được chia đều cho các khu vực.

Với những nghi vấn nhắm vào người tham gia khác, KRAFTON cho biết đã đối chiếu theo cùng tiêu chuẩn. Trong phạm vi điều tra, hãng không phát hiện thêm vi phạm đến mức cần áp dụng chế tài bổ sung.

Tranh cãi còn diễn ra trong bối cảnh lịch thi đấu PUBG Vietnam Series bất ngờ biến mất khỏi trang PUBG Esports. Thông báo xử phạt hai tuyển thủ cũng không đề cập số phận giải quốc nội, khiến tương lai thi đấu của khu vực Việt Nam tiếp tục là dấu hỏi.