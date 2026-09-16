Hãng dược nắm giữ liệu pháp tế bào chữa ung thư thay 'ghế nóng'

Công ty công nghệ sinh học Legend Biotech hôm 15/9 vừa chính thức thông báo bổ nhiệm bà Ingrid Zhang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, khép lại giai đoạn tìm kiếm kéo dài gần 2 tháng sau sự ra đi đột ngột của người tiền nhiệm Ying Huang cuối tháng 7 vừa qua. Ông Alan Bash, người tạm thời làm CEO công ty trong khoảng thời gian chuyển giao, sẽ quay trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch phụ trách mảng sản phẩm Carvykti.

Bà Ingrid Zhang vừa chính thức được bổ nhiệm làm tân CEO của Legend Biotech. Ảnh:Citybiz

Tân CEO Ingrid Zhang được đánh giá là một nhân sự kỳ cựu trong ngành dược phẩm toàn cầu với hơn 20 kinh nghiệm. Trước khi gia nhập Legend Biotech, bà từng giữ chức Giám đốc Thương mại Quốc tế tại Novartis và có thời gian dài lãnh đạo các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thụy Sĩ này tại thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, bà Zhang cũng từng trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại những hãng dược hàng đầu thế giới như AstraZeneca, Pfizer cũng như tập đoàn tư vấn chiến lược McKinsey.

Nhiệm vụ trọng tâm của tân CEO Legend Biotech sẽ xoay quanh việc duy trì đà bứt phá cho Carvykti, liệu pháp tế bào CAR-T dùng trong điều trị bệnh đa u tủy xương.

Năm ngoái, Carvykti đã mang về khoảng 1,9 tỷ USD doanh thu và tiếp tục ghi nhận khoảng 1,25 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay. Việc đưa một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm thương mại lên nắm quyền được giới phân tích nhận định là bước đi hợp lý nhằm tối đa hóa tiềm năng kinh doanh của dòng thuốc chủ lực này.

Bên cạnh Carvykti, Legend Biotech đang tích cực mở rộng danh mục nghiên cứu phát triển với các liệu pháp tế bào thế hệ mới. Công ty hiện thử nghiệm liệu pháp tế bào in-vivo nhằm điều trị bệnh u bạch huyết trực tiếp trong cơ thể bệnh nhân, giúp loại bỏ quy trình sản xuất phức tạp kéo dài nhiều tuần của các phương pháp truyền thống.