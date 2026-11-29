Khi ngày càng nhiều hãng xe chọn Việt Nam làm nơi đặt nhà máy, danh mục ôtô lắp ráp dành cho khách Việt cũng trở nên dài hơn. Cuộc đua mở nhà máy vẫn đang diễn ra, giúp "công xưởng" ôtô tại Việt Nam tiếp tục sôi động.

Lý do các hãng "đua" mở nhà máy

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số xe lắp ráp của các thành viên Hiệp hội đến tay khách Việt trong 9 tháng đầu năm nay đạt 121.865 xe, tăng trưởng 2%. Cùng kỳ, doanh số xe nhập khẩu tăng trưởng đến 22% để đạt 160.164 xe sau 3 quý đầu năm.

Số liệu nội bộ của các thành viên VAMA cho thấy cán cân doanh số dường như đang nghiêng về xe nhập khẩu. Tuy nhiên nếu tính cả 177.697 xe điện VinFast và 24.303 ôtô du lịch Hyundai đến tay khách hàng ở cùng kỳ (đã trừ Hyundai Stargazer), xe lắp ráp mới là nhóm đang bán tốt tại Việt Nam.

Đà tăng trưởng doanh số xe lắp ráp tại Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng từ việc khá nhiều dòng xe đang được chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp.

Những cái tên tiêu biểu bao gồm Honda CR-V Hybrid, Hyundai Creta, Toyota Veloz Cross hay Mazda CX-3, vốn ban đầu đến tay khách Việt dưới dạng xe nhập khẩu, nhưng lúc này đã trở thành xe lắp ráp trong nước.

Có nhiều lý do để hãng quyết định lắp ráp xe tại Việt Nam, hay chỉ đơn giản là chuyển một dòng xe nhập khẩu sang xe "nội" nhờ nhà máy trong nước.

Trong bối cảnh tính cạnh tranh của thị trường ngày càng trở nên khốc liệt, các hãng buộc phải tìm giải pháp tối ưu cả về kinh tế lẫn nguồn cung. Lúc này, ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước Đông Nam Á nếu đủ điều kiện vẫn đang hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu, theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Trường hợp Honda CR-V Hybrid nhập từ Thái Lan hay Toyota Veloz Cross, Hyundai Creta nhập khẩu từ Indonesia là điển hình, nhưng việc chủ động được nguồn cung, giá bán nhờ lắp ráp nội địa nhìn chung vẫn là giải pháp hiệu quả hơn.

Nhiều dòng xe từng nhập khẩu đã được chuyển sang lắp ráp trong nước. Ảnh: Phúc Hậu, TMV.

Từ đây, cuộc đua mở nhà máy ôtô được khởi động, chủ yếu diễn ra ở các thương hiệu mới ra mắt và đang trong quá trình chứng minh mức độ cam kết với thị trường xe Việt.

"Tân binh" xuất trận, "cựu binh" duy trì sức ảnh hưởng

Sau hơn một năm kể từ lễ khởi công, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa được chính thức khánh thành. Ở thời điểm hiện tại, Jaecoo J5 và iCaur V27 là những mẫu xe "xông đất" nhà máy, trong tương lai dự kiến có thêm iCaur V23, iCaur V25, Omoda O4 và Omoda C7.

Theo thông tin do Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 380.000 m2 tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở này sở hữu công suất thiết kế ở giai đoạn 1-2 khoảng 120.000 xe/năm.

Nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa chính thức khánh thành. Ảnh: Phong Vân.

Tính riêng trong nhóm thương hiệu ôtô Trung Quốc, nhà máy của Omoda & Jaecoo Việt Nam là cơ sở sản xuất quy mô đầu tiên đặt tại Việt Nam. Nhà máy trước tiên lắp ráp Jaecoo J5 và iCaur V27 - những mẫu xe có cả tùy chọn thuần xăng, hybrid, thuần điện và EREV - những lựa chọn gián tiếp khẳng định trình độ công nghệ của cơ sở sản xuất.

Nếu chỉ xét riêng trong nhóm ôtô Trung Quốc, việc sở hữu nhà máy tại Việt Nam có thể xem là lợi thế cạnh tranh không nhỏ dành cho Omoda & Jaecoo, cũng như thương hiệu iCaur sắp ra mắt.

Lưu ý rằng trước khi có xe lắp ráp, ôtô của Omoda và Jaecoo nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á vẫn hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Tuy nhiên việc chuyển sang lắp ráp giúp nguồn cung chủ động, giá bán cạnh tranh hơn xe nhập khẩu có thể giúp ôtô xuất xưởng từ nhà máy ở Hưng Yên trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng Việt Nam.

Điều này mở ra cơ hội cho phép Omoda & Jaecoo "đi trước một bước" so với nhóm đối thủ đồng hương gồm Geely hay MG, qua đó cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu ôtô Trung Quốc trên thị trường Việt.

iCaur V27 là một trong những dòng xe được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo vừa khánh thành tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Trong nhóm thương hiệu sản xuất ôtô tại Việt Nam, VinFast sở hữu danh mục sản phẩm toàn "xe nội địa". Ôtô thương hiệu VinFast lúc này đang khá đa dạng, từ ôtô điện cỡ nhỏ cho đến SUV điện các cỡ, MPV điện và cả xe van điện, xe bus điện.

Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Mazda... cũng là những thương hiệu có sản phẩm lắp ráp trong nước đã khá quen thuộc với khách hàng Việt Nam.

Trước khi Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khánh thành nhà máy, TC Motor cũng đã giới thiệu những chiếc Skoda Kushaq, Skoda Slavia lăn bánh từ nhà máy ở TP Quảng Ninh. Thương hiệu CH Czech từng chỉ bán xe nhập khẩu trong thời gian đầu tham gia thị trường Việt Nam.

Không chỉ ôtô phổ thông, nhiều hãng xe sang cũng đã vận hành dây chuyền lắp ráp xe tại Việt Nam. Mercedes-Benz với nhà máy ở TP.HCM là thương hiệu xe sang đã trình làng sản phẩm lắp ráp trong nước từ khá lâu, còn BMW gần đây cũng ra mắt những mẫu xe lắp ráp hợp tác cùng Thaco.

Những biến động và cơ hội

Dẫu đang mang nhiều tín hiệu lạc quan, bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam vẫn chứng kiến không ít sự biến động.

Nếu như động thái của VinFast nghiêng nhiều hơn về tái cấu trúc mảng sản xuất và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xe tại Việt Nam, thì Mercedes-Benz nhiều khả năng sẽ dừng lắp ráp trong nước và chỉ bán xe nhập khẩu cho khách Việt từ năm 2030.

Nhà máy Mercedes-Benz tại TP.HCM có thể không còn nằm trong kế hoạch của hãng từ năm 2030. Ảnh: Quỳnh Danh.

Những biến động này không quá lớn và khả năng cao cũng tạo ra ít tác động tiêu cực cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp xe tại Việt Nam. Khi ngày càng nhiều hãng xe "để mắt", Việt Nam vẫn cho thấy sức hút không nhỏ khi đặt cạnh những "công xưởng" ôtô tầm cỡ khu vực như Thái Lan, Indonesia hay cả Malaysia.

Ngay trước thềm lễ khánh thành nhà máy ôtô của Omoda & Jaecoo Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Tân Thành Đô cũng đã khởi công khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ôtô tại TP Đà Nẵng.

Cơ sở này sẽ sản xuất các mẫu ôtô thuần điện, xe hybrid và xe điện phạm vi mở rộng, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa trên 60%, tuy nhiên chưa rõ thuộc thương hiệu nào. Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động từ quý IV/2028, công suất thiết kế 40 xe/giờ, tương đương 150.000 xe/năm.

Có vài mối liên hệ giữa Tập đoàn Tân Thành Đô với Volkswagen, tuy nhiên không loại trừ khả năng nhà máy mới này sẽ được sử dụng trong kế hoạch phát triển một thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam.

Geely cũng là nhà sản xuất ôtô Trung Quốc từng tiết lộ kế hoạch xây dựng nhà máy ôtô tại Việt Nam cùng đối tác Tasco Auto, tuy nhiên đến lúc này vẫn chưa triển khai thực tế. MG và thương hiệu Li Auto chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam cũng hứa hẹn lắp ráp ôtô trong nước.

Geely từng để ngỏ khả năng mở nhà máy ở Việt Nam cùng đối tác Tasco Auto. Ảnh: Đan Thanh.

Cuộc "đua" mở nhà máy trong các thương hiệu ôtô Trung Quốc tạo ra bức tranh sôi động cho "công xưởng" ôtô tại Việt Nam. Khi việc lắp ráp trong nước được Omoda & Jaecoo Việt Nam cụ thể hóa thành giá bán dễ tiếp cận và nguồn cung chủ động, thị trường xe Việt ở mảng ôtô Trung Quốc được dự báo sẽ có nhiều biến động lớn trong thời gian tới.

Và biết đâu, những chiếc xe Trung Quốc lắp ráp trong nước với giá bán cạnh tranh còn có thể đe dọa thị phần loạt thương hiệu truyền thống đến từ Mỹ, Nhật, Hàn.