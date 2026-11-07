Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 7 và 8 Luật Dự trữ quốc gia năm 2025. Cụ thể như sau:

Hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược

1. Hàng dự trữ quốc gia đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Ứng phó kịp thời trong tình huống đột xuất, cấp bách; thiết yếu, có tần suất sử dụng nhiều; bảo đảm an sinh xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

b) Đặc chủng, không thể thay thế;

c) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

2. Hàng dự trữ chiến lược đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Hàng dự trữ quốc gia;

b) Bảo đảm yêu cầu về chiến lược an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an sinh xã hội;

c) Phục vụ chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

d) Phục vụ nhu cầu thiết yếu về kinh tế - xã hội; giống cây trồng, vật nuôi, thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm khoa học, công nghệ, công nghệ cao phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia;

đ) Đáp ứng tiêu chí khác theo quy định của Chính phủ.

3. Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược và phân công các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là bộ, cơ quan ngang bộ), UBND tỉnh, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) quản lý hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược.

4. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND cấp tỉnh quản lý hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược quy định chi tiết hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược thuộc phạm vi quản lý.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính khảo sát tại Kho dự trữ quốc gia Binh chủng Đặc công vào tháng 1-2026. Ảnh: qdnd.vn

Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược

1. Hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; không để thất thoát, lãng phí; chủ động đáp ứng kịp thời mục tiêu dự trữ quốc gia.

2. Hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

3. Hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia của Luật này.

4. Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phải bảo đảm đúng thẩm quyền; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, địa điểm; bảo đảm kịp thời, an toàn; đúng trình tự, thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp luật.

5. Hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được nhập bù theo quy định của Luật này.

6. Hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phải thực hiện theo đúng chế độ quản lý tài chính, tài sản nhà nước, thống kê và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.