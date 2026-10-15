Hàng dài xe nối đuôi tại Bali chờ đổ xăng

Bali là điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia, nơi xe máy và ô tô giữ vai trò quan trọng trong hoạt động đi lại hằng ngày cũng như phục vụ du khách.

Vì vậy, tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng nhanh chóng gây khó khăn cho người dân, người lao động và các doanh nghiệp địa phương.

Giới chức Indonesia khẳng định không thiếu nguồn cung nhiên liệu

Trước tình hình trên, các quan chức Indonesia nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng tại Bali chủ yếu bắt nguồn từ những trục trặc trong khâu phân phối, không phải do thiếu nguồn cung nhiên liệu.

Ông Laode Sulaeman, Tổng giám đốc phụ trách dầu khí thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, cho biết một tàu chở nhiên liệu bị chậm trễ nhưng đã đến nơi, đồng thời hoạt động giao hàng liên tục được triển khai để bổ sung nguồn cung cho các trạm xăng.

“Đây hoàn toàn là vấn đề phân phối”, ông Sulaeman nhấn mạnh.

Người dân xếp hàng tại một trạm xăng vào ngày 14/10/2026. Ảnh: AP/Firdia Lisnawati

Theo ông, một tàu chở nhiên liệu đến Bali gặp sự cố liên quan đến neo đậu khi chuẩn bị dỡ hàng, khiến quá trình chuyển nhiên liệu đến các kho chính trên đảo bị chậm lại. Bên cạnh đó, biển động và thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển nhiên liệu đến kho Sanggaran tại Denpasar và kho Manggis ở phía đông Bali.

Những trục trặc này khiến việc bổ sung nhiên liệu cho các trạm xăng không đáp ứng kịp nhu cầu, đặc biệt tại những khu vực có lượng người sử dụng phương tiện cá nhân lớn.

Nhu cầu xăng trợ cấp tăng cao, người dân phải chờ nhiều giờ

Tình hình càng trở nên căng thẳng do nhu cầu đối với xăng Pertalite tăng cao. Đây là loại xăng được chính phủ Indonesia trợ cấp, có giá thấp hơn đáng kể so với các loại xăng không được trợ cấp

Lo ngại nguồn cung cạn kiệt, nhiều tài xế đổ xô đến các trạm xăng để mua nhiên liệu, khiến áp lực lên hệ thống phân phối gia tăng. Tại một số địa điểm, nhân viên phải treo biển thông báo hết xăng, trong khi nhiều người tiếp tục chờ bên ngoài các trạm đã tạm ngừng hoạt động để đợi xe bồn giao hàng mới.

Bà Made Marlianti cho biết đã phải chờ khoảng bảy giờ dưới trời nắng nóng mới có thể đổ xăng. Bà bày tỏ sự thất vọng khi thời gian đáng lẽ dành cho công việc lại bị tiêu tốn vào việc xếp hàng.

Trong khi đó, Febi Marsha, chủ một cửa hàng thời trang tại Bali, cho rằng chính quyền cần chủ động và xử lý hiệu quả hơn để ngăn tình trạng gián đoạn nguồn cung leo thang.

Ảnh AP/Firdia Lisnawati

Theo bà Marsha, nhiên liệu vẫn có nhưng lượng cung ứng tại từng thời điểm còn hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức và điều phối nguồn hàng hợp lý là cần thiết để giảm thời gian chờ đợi, tránh gây thêm áp lực cho người dân.

Pertamina bổ sung hàng triệu lít xăng cho Bali

Hiện tại, lượng nhiên liệu dự trữ tại các kho trên đảo vẫn đủ, song quá trình đưa nhiên liệu đến các trạm xăng bị chậm do xe bồn đến muộn và tình trạng ùn tắc giao thông.

Bali kêu gọi người dân không hoảng loạn mua nhiên liệu, đồng thời cho biết nguồn cung bổ sung đang được phân phối đến các khu vực trên đảo nhằm từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Công ty năng lượng quốc doanh Pertamina cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cung ứng. Theo doanh nghiệp này, một tàu chở dầu đã cập cảng, mang theo 18 triệu lít xăng Pertalite và 2,5 triệu lít xăng Pertamax.

Ảnh AP/Firdia Lisnawati

Lượng nhiên liệu được bổ sung được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động phân phối tại Bali, dù tình hình tại từng trạm xăng còn phụ thuộc vào tiến độ vận chuyển và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Áp lực bảo đảm nhiên liệu trong bối cảnh bất ổn toàn cầu

Tình trạng gián đoạn tại Bali diễn ra khi Indonesia đối mặt với những thách thức rộng hơn trong việc bảo đảm nguồn nhiên liệu nhập khẩu, giữa lúc các tuyến vận chuyển quốc tế chịu tác động từ căng thẳng tại Trung Đông.

Trong bối cảnh chi phí trợ cấp tạo thêm áp lực lên ngân sách nhà nước, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vẫn quyết định giữ nguyên giá các loại xăng được trợ cấp đến hết năm. Chính sách này nhằm hạn chế lạm phát và bảo vệ sức mua của các hộ gia đình.

Dù giới chức khẳng định tình trạng tại Bali chủ yếu xuất phát từ khâu phân phối, sự việc cho thấy những trục trặc trong vận chuyển và điều phối có thể nhanh chóng gây ảnh hưởng đến đời sống tại một địa phương phụ thuộc nhiều vào giao thông đường bộ như hòn đảo này.

Việc khôi phục nguồn cung ổn định, tổ chức vận chuyển hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa các hàng dài tại trạm xăng, đồng thời giảm thiểu tác động đến người dân và ngành du lịch Bali.