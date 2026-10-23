Hàng dài ô tô chật vật qua cầu Thăng Long, xe tải phớt lờ biển cấm

Những ngày gần đây, tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xuất hiện trên cầu Thăng Long và các tuyến đường dẫn vào giờ cao điểm. Lưu lượng phương tiện đông, trong khi rào chắn phục vụ thi công trạm cân tải trọng tại đầu cầu phía Bắc khiến mặt đường lưu thông bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Sáng 23/10, ghi nhận khu vực tuyến đường đi qua cầu Thăng Long cho thấy các phương tiện di chuyển chậm.

Xảy ra ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm.

Dòng ô tô nối đuôi nhau lên cầu, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Đến khoảng 12h cùng ngày, lưu lượng phương tiện qua khu vực đã giảm so với buổi sáng. Tuy nhiên, tại vị trí thi công trạm cân tải trọng, mặt bằng bị thu hẹp khiến các phương tiện, đặc biệt là ô tô, phải di chuyển chậm để đi qua khu vực rào chắn.

Theo ghi nhận, tại hướng từ đường Phạm Văn Đồng qua cầu Thăng Long đến đường Võ Văn Kiệt, các ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng di chuyển chậm trên cầu. Trong khi đó, chiều ngược lại có mật độ phương tiện thấp hơn, giao thông thông thoáng hơn.

Dòng phương tiện là ô tô "nhúc nhích" di chuyển qua cầu Thăng Long trưa 23/10.

Để tổ chức giao thông, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải có trọng tải toàn bộ từ 2 tấn trở lên, tại đoạn vòng xuyến từ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long rẽ theo hướng đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long. Tuy nhiên, vẫn có xe tải đi vào khu vực này.

Trên cầu, một số xe tải và xe khách vẫn lưu thông qua khu vực có biển cấm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc tổ chức, điều tiết giao thông tại khu vực đang thi công.

Một số xe khách di chuyển trên cầu.

Cầu Thăng Long là tuyến giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với các địa bàn phía Bắc. Khu vực đầu cầu thường xuyên có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.