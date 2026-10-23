Hàng dài người chờ đổi vòng tay concert BigBang tại Mỹ Đình

Từ khoảng 9 giờ 30 sáng, dù thời tiết tương đối oi nóng, hàng dài người đã xếp sẵn ở lối vào, chờ đến giờ vào cổng.

Theo quy định của Ban tổ chức, khán giả đã mua vé phải đến địa điểm đổi vòng để được vào cổng. Hoạt động đổi vòng sớm diễn ra từ 10 giờ đến 19 giờ ngày 22 và 23/10. Việc đổi vòng tay sớm giúp khán giả hạn chế phải chờ đợi quá lâu vào ngày diễn ra concert.

Ghi nhận lúc 10 giờ sáng, không khí tại sân vận động Mỹ Đình đã rất nhộn nhịp. Lượng người đổ về đông, xếp thành hàng dài theo từng hạng vé. Lực lượng an ninh và nhân viên được bố trí tại các lối đi để hỗ trợ khán giả khi cần.

Ban tổ chức yêu cầu khán giả chuẩn bị sẵn vé điện tử hoặc QR code để quá trình xác minh diễn ra nhanh chóng. Vòng tay phải được đeo đúng cách và giữ nguyên hiện trạng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Dù che được bố trí tại các điểm xếp hàng.

Trong sáng nay, khán giả đến đổi vòng chủ yếu tập trung ở ba hạng vé cao cấp: Ultimate VIP Package (10,5 triệu đồng), Diamond VIP Package (9,8 triệu đồng) và Gold VIP Package (8,5 triệu đồng). Khu vực của các hạng vé còn lại khá thưa thớt, chưa ghi nhận nhiều người đổi vòng.

Vừa đáp chuyến bay lúc 8 giờ sáng, Khánh Vân (Thành phố Hồ Chí Minh) di chuyển luôn đến sân vận động để đổi vòng. “Tôi đã theo dõi nhóm hơn 10 năm. Khâu tổ chức hôm nay khá ngay ngắn, trật tự, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình nên việc đổi vé diễn ra rất nhanh, chỉ tầm 5 phút là xong”, Vân chia sẻ.

Chị Thu Hiền (xã Gia Lâm, Hà Nội) vượt quãng đường hơn 20km để đến lấy vòng tay sớm. Chị Hiền cho biết đã hâm mộ BigBang suốt 18 năm: “Trước đây tôi chỉ dám ước mơ nhóm về Việt Nam, không ngờ ngày đó thực sự đến. Tôi đã mất ngủ cả tuần nay vì quá mong chờ”.

Các bạn trẻ chụp ảnh check-in sau khi đổi vòng tay cho hai đêm diễn.

Cùng chung tâm trạng, chị Thủy (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã đầu tư mua vé hạng cao cho cả hai đêm diễn. “Mình đã trong trạng thái mất ăn, mất ngủ từ lúc đặt vé thành công vào tháng 8 đến nay, chỉ mong nhanh nhanh cho đến tháng 10 và ngày ấy thực sự đã sắp đến”, chị phấn khích bày tỏ.

Toàn bộ vé concert BigBang tại Hà Nội đã được bán hết từ ngày 17/8. Dù số lượng phát hành chưa được công bố, nhiều ý kiến dự đoán quy mô khán giả sẽ tương đương hoặc vượt hai đêm diễn của BlackPink ở cùng địa điểm vào năm 2023.

Đây là lần đầu tiên BigBang tổ chức concert độc lập tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm ra mắt mang tên “XX: COSMOS”. Hai đêm nhạc sẽ chính thức bắt đầu vào 19 giờ 30 phút ngày 24 và 25/10, đánh dấu điểm dừng chân thứ 8 của nhóm.