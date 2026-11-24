Doanh nghiệp chủ động minh bạch dữ liệu hàng hóa. Ảnh: H.H

Thép, nhôm, nhựa liên tiếp bị điều tra

Các cuộc điều tra phòng vệ thương mại nhằm vào hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tiếp tục xuất hiện tại nhiều thị trường. Đáng chú ý, các sản phẩm công nghiệp cơ bản như thép, nhôm, hóa chất, nhựa và vật liệu xây dựng đang nằm trong nhóm mặt hàng có nguy cơ cao.

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2547, áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Theo kết luận cuối cùng, biên độ bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội của Việt Nam là 16%. Mức này được áp dụng thống nhất đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc, các doanh nghiệp hợp tác khác và các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam.

Mức thuế chống bán phá giá 16% đang đặt ra sức ép đáng kể đối với khả năng cạnh tranh của sản phẩm thép Việt Nam tại thị trường EU.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy rủi ro phòng vệ thương mại không còn giới hạn ở một vài ngành hàng hay thị trường truyền thống. Khi quy mô xuất khẩu ngày càng mở rộng, nhiều nhóm sản phẩm công nghiệp của Việt Nam có thể trở thành đối tượng bị điều tra, nhất là những mặt hàng có mức độ cạnh tranh về giá cao.

Độ mở thương mại lớn, rủi ro cần được nhận diện sớm

Theo ông Lê Sỹ Giảng, Giám đốc Công ty TNHH GH Consults, các sản phẩm công nghiệp cơ bản như kim loại, hóa chất, nhựa và vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong những vụ việc phòng vệ thương mại, trong bối cảnh dư thừa công suất và cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.

Với một nền kinh tế có độ mở thương mại lớn, hoạt động sản xuất và xuất khẩu gắn chặt với chuỗi cung ứng quốc tế, nguy cơ này càng cần được quan tâm. Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm từ nước ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu có thể đối mặt với yêu cầu xác minh xuất xứ, đặc biệt khi nguyên liệu đầu vào đến từ những quốc gia đang bị thị trường nhập khẩu áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp.

Thực tế, một khi bị áp thuế chống bán phá giá hoặc thuế tự vệ ở mức cao, hàng hóa xuất khẩu sẽ mất lợi thế cạnh tranh về giá. Doanh nghiệp có thể phải thu hẹp đơn hàng, giảm thị phần, thậm chí đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động xuất khẩu tại thị trường liên quan.

Trong khi đó, việc ứng phó với một cuộc điều tra phòng vệ thương mại thường đòi hỏi doanh nghiệp cung cấp lượng lớn dữ liệu về sản xuất, kinh doanh, chi phí, nguyên liệu và giao dịch trong thời gian dài. Nếu không chuẩn bị từ trước, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh hoạt động sản xuất thực chất và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Không thể chờ bị điều tra mới ứng phó

Trước những rủi ro trên, yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp cần chuyển từ thế bị động sang chủ động phòng ngừa. Theo khuyến nghị của Cục Phòng vệ thương mại, doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu và chuỗi cung ứng đối với những sản phẩm có nguy cơ bị điều tra.

Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, các công đoạn gia công, chế biến và chuyển đổi nguyên liệu. Doanh nghiệp phải có khả năng chứng minh tính độc lập, thực chất của hoạt động sản xuất tại Việt Nam, tránh để hàng hóa bị nghi ngờ chuyển tải hoặc lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại.

Cùng với đó, việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ về sản lượng sản xuất, lượng hàng mua vào, bán ra, giá trị giao dịch, danh sách nhà cung cấp và khách hàng là yêu cầu quan trọng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp giải trình khi cơ quan điều tra nước ngoài tiến hành xác minh.

Doanh nghiệp cũng cần theo dõi biến động nhập khẩu, chính sách thương mại của các thị trường, diễn biến giá bán và phản ứng của ngành sản xuất tại nước nhập khẩu để nhận diện sớm nguy cơ phát sinh điều tra. Việc rà soát mã HS, tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ xuất xứ cũng cần được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình xuất khẩu.

Khi phát sinh vụ việc, doanh nghiệp thuộc phạm vi điều tra cần chủ động đăng ký tham gia, gửi ý kiến và cung cấp chứng cứ đúng thời hạn. Sự hợp tác đầy đủ, minh bạch và có căn cứ sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá chính xác hoạt động sản xuất, thương mại của doanh nghiệp.

Bên cạnh nỗ lực của từng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cần phát huy vai trò tập hợp thông tin, theo dõi diễn biến thị trường và phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình ứng phó. Dữ liệu thống nhất, có khả năng kiểm tra và cập nhật kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro và chuẩn bị phương án xử lý phù hợp.