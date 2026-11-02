Hàng chục triệu người Việt sử dụng AI trong giao tiếp mỗi ngày

Trước đây, mỗi lần gọi video cho người quen, bà Hoa (64 tuổi, Tây Ninh) phải mở loa thật lớn, ghé sát tai vào màn hình, nhiều khi chỉ cười cho qua vì không nghe kịp. Giờ đây, lời người bên kia hiện thành chữ ngay trên màn hình cuộc gọi.

"Từ khi Zalo có phụ đề cuộc gọi, nói chuyện dễ hơn nhiều, lúc nào không nghe rõ thì nhìn, đỡ phải hỏi lại", bà kể.

Bà Hoa không hề biết mình đang được AI hỗ trợ để chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình. Chỉ đến khi đứa cháu gái phát hiện bà ngoại gần đây có thể trò chuyện mạch lạc với con cháu mà không cần hỏi lại, bà Hoa mới biết mình "cũng biết dùng AI".

Với hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày (tháng 9/2026), Zalo không chỉ là ứng dụng giao tiếp mà còn là cổng kết nối giúp người Việt tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI trong đời sống hàng ngày. Đến tháng 9/2026, Zalo ghi nhận 41% người dùng thường xuyên hàng tháng đang sử dụng các tính năng AI trên Zalo - phần nhiều theo cách của bà Hoa.

Để công nghệ hiện diện trong từng nhịp thở cuộc sống

Bà Hoa là một trong hơn 400.000 người dùng thường xuyên (theo Zalo ghi nhận đến tháng 6/2026) đang sử dụng tính năng AI "Phụ đề cho cuộc gọi video". Ra mắt trong năm nay, tính năng này được Zalo dành riêng cho người dùng trên 60 tuổi. Không chỉ hỗ trợ người lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực theo dõi cuộc trò chuyện, tính năng còn đặc biệt hữu ích trong các tình huống khó nghe rõ như khi môi trường nhiều tiếng ồn hay kết nối internet không ổn định.

Cũng giống như bà Hoa, anh Duy (32 tuổi) - bếp trưởng ở một nhà hàng nhỏ tại TP.HCM - rất hào hứng khi được AI trên Zalo hỗ trợ giao tiếp: "Tôi ở trong bếp xoay liên tục, khi thì kiểm kê nguyên liệu, sơ chế thực phẩm, nấu nướng hay dọn dẹp. Nhiều khi không rảnh tay để gửi tin nhắn cho đối tác hay dặn dò nhân viên nổi". Từ khi phát hiện tính năng AI Soạn tin nhắn bằng giọng nói, anh Duy có thể gửi tin nhắn cho mọi người nhanh hơn. "Hồi trước gõ phím nên mình ghi rất ngắn gọn. Giờ có thể nói nguyên một đoạn dài, AI có thể bắt được cả chữ lẫn số lượng, ngày tháng chính xác nên mình cứ thoải mái dặn dò kỹ càng", anh Duy cho hay.

Được tích hợp ngay trên khung soạn tin nhắn, dưới dạng biểu tượng ghi âm, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản, chỉnh sửa trực tiếp nếu cần trước khi gửi tin cho người nhận. Bên cạnh hỗ trợ những người dùng bận rộn hoặc thường xuyên di chuyển, tính năng này còn hỗ trợ người lớn tuổi, chưa quen gõ phím điện thoại có thể gửi tin nhắn dễ dàng. Kể từ khi ra mắt vào năm 2025, đến tháng 9/2026, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói là một trong những tính năng AI được sử dụng nhiều nhất trên Zalo, với 14 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng.

Khi cần rảnh tay, tính năng "Soạn tin nhắn bằng giọng nói" trên Zalo cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản.

Ở chiều ngược lại, khi nhận một tin nhắn thoại giữa cuộc họp hay nơi đông người, người dùng có thể sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản của Zalo. AI sẽ tự động chuyển tin nhắn thoại thành dạng văn bản để người dùng có thể đọc thay vì nghe. Đến tháng 9/2026, tính năng này có 8,8 triệu người dùng hàng tháng.

Không chỉ hỗ trợ nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Việt, từ năm 2025, tính năng Dịch AI đã giúp người dùng dễ dàng trao đổi thông tin hơn dù không thông thạo cùng ngôn ngữ. Tháng 6/2026, tính năng được bổ sung tiếng Trung và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh, đáp ứng đa dạng nhu cầu giao tiếp; đến tháng 9/2026, Dịch AI đạt 3,4 triệu người dùng hàng tháng. Cũng trong năm 2026, Zalo tiếp tục giới thiệu tính năng AI mới là Sao chép chữ từ ảnh. Công nghệ này giúp người dùng trích xuất nhanh thông tin từ hình ảnh như số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, hóa đơn và giấy tờ ngay trên giao diện nhắn tin của Zalo, giúp giảm thời gian nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót thông tin. Tính đến tháng 9/2026, tính năng đạt hơn 2,9 triệu người dùng hàng tháng.

Những con số trên cho thấy AI đang dần trở thành một phần trải nghiệm tự nhiên và gần gũi trong đời sống hàng ngày của người dùng Zalo.

Tính năng Dịch AI trên Zalo hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn ngay trong khung trò chuyện.

Tỉ mỉ trong từng chi tiết

Để AI trở thành một phần tự nhiên trong giao tiếp của người dùng như bà Hoa và anh Duy là cả quá trình tinh chỉnh bền bỉ của đội ngũ kỹ sư tại Zalo. Đặc trưng nói nhanh, nuốt âm, ngôn ngữ địa phương đa dạng khi giao tiếp của người Việt đòi hỏi AI không chỉ chính xác, mà cần hiểu được thói quen giao tiếp của người dùng. Những chi tiết tưởng rất nhỏ như cách ngắt câu, dấu phẩy, viết hoa tên riêng, hay việc AI có nhận ra giọng miền Trung, miền Tây hoặc các câu nói đan xen Anh - Việt đều trở thành những bài toán quan trọng.

Sau khi nghiên cứu nhiều mô hình của cả Zalo AI lẫn các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đội ngũ nhận ra mỗi mô hình đều có những giới hạn riêng. Cuối cùng, các kỹ sư AI tại Zalo quyết định tự huấn luyện mô hình của mình dựa trên kinh nghiệm kế thừa trong tổ chức. Tính đến tháng 5/2026, đội ngũ kỹ sư Zalo đã dành hơn 100.000 giờ tự huấn luyện mô hình của riêng mình để giải bài toán này.

Với ông Cường (58 tuổi, Nghệ An), sự hoàn thiện của AI được thể hiện ở những dòng tin nhắn gửi cho đứa con trai. "Tôi nói giọng Nghệ An mà cứ nói chữ gì thì màn hình hiện lên chữ đó. Cứ nói là nó hiểu hết, không cần phải nói chậm hay sửa lại cho giống tiếng phổ thông", ông kể.

Giao diện tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói trên Zalo.

Không dừng lại ở việc huấn luyện AI để hiểu đúng ngôn ngữ, thói quen giao tiếp, đội ngũ Zalo còn chú trọng xây dựng trải nghiệm đơn giản, dễ dùng. Để bất cứ ai cũng có thể sử dụng các tính năng AI, các kỹ sư tại Zalo phải liên tục điều chỉnh, đặt mình vào vị trí một người dùng phổ thông ít tiếp xúc với công nghệ. Từng chi tiết nhỏ như đặt biểu tượng micro để thu âm ở đâu, kích thước bao nhiêu để tránh bấm nhầm, phản hồi hiển thị như thế nào để người dùng biết hệ thống đang lắng nghe hay thao tác nhấn giữ thế nào đều được đội ngũ tính toán kỹ càng.

Những nỗ lực để các tính năng AI trở nên thật đơn giản cho người dùng cũng được đền đáp theo cách rất giản dị. Ông Cường tự phát hiện ra tính năng trong một lần sử dụng, rồi chỉ lại cho anh em trong hội cựu chiến binh xã. "Mãi sau con trai nói thì tôi mới biết đó là AI, chứ tôi đâu biết là công nghệ gì", ông cười.

Giá trị đến từ những thay đổi cụ thể trong đời sống

Cách tiếp cận này cũng là quan điểm khi xây dựng và phát triển các tính năng AI của nhà sáng lập Zalo. Tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Đại học Bách khoa Hà Nội, khi đứng trước hơn 10.000 sinh viên, ông Vương Quang Khải đã có lời nhắn nhủ về giá trị thực sự của công nghệ. Theo ông, giá trị không đến từ thuật toán, mà từ ảnh hưởng của nó đến cuộc sống con người. "Niềm tự hào lớn nhất không phải viết được những hệ thống phần mềm đồ sộ, mà là tạo ra một sản phẩm có ích và thấy cha mẹ, người thân của mình sử dụng hàng ngày", ông Khải bày tỏ.

Điều đó có thể thấy trong quá trình phát triển AI tại Zalo. Không thực hiện để chứng minh năng lực công nghệ, Zalo chọn đưa AI vào những tình huống cụ thể để bất cứ ai cũng có thể sử dụng hiệu quả. Với đội ngũ phát triển, khi công nghệ giúp một người cao tuổi theo kịp cuộc gọi với con cháu, một người đầu bếp nhanh chóng gửi tin nhắn lúc đang nấu ăn, giá trị không còn nằm ở thông số kỹ thuật, mà ở những thay đổi rất cụ thể trong đời sống.

Định hướng phát triển này của Zalo không chỉ được người dùng đón nhận, mà còn được các cơ quan ban ngành ghi nhận. Tháng 10/2026, "Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ" đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026) ở hạng mục "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc". Theo VDA 2026, giải thưởng này được trao cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số, ứng dụng công nghệ AI, công nghệ mới mang lại hiệu quả xuất sắc trên thực tế, giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Đây là năm thứ hai liên tiếp Zalo đạt thành tích cao tại giải thưởng VDA, khẳng định định hướng nhất quán của Zalo trong việc mang công nghệ phục vụ người dùng, phụng sự xã hội.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam, đại diện Zalo nhận cúp vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tích hợp một cách tự nhiên vào những nhu cầu hàng ngày của người dùng. Mỗi tính năng AI trên Zalo đều được phát triển theo hướng giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và giúp người dùng tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện thay vì các rào cản về công nghệ. Đó cũng chính là tinh thần "Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam" mà Zalo luôn theo đuổi.

Đến hết tháng 9/2026, Zalo có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày; 41% người dùng thường xuyên hàng tháng đang sử dụng các tính năng AI. Không chỉ là ứng dụng giao tiếp quen thuộc, Zalo còn là cổng kết nối giúp người Việt tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI trong đời sống hàng ngày với các tính năng tích hợp trực tiếp trên ứng dụng: Soạn tin nhắn bằng giọng nói (14 triệu người dùng hàng tháng), Chuyển giọng nói thành văn bản (8,8 triệu), Dịch AI (3,4 triệu), Sao chép chữ từ ảnh (2,9 triệu), Phụ đề cho cuộc gọi video. Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ đạt giải "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc" tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.