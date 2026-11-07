Hàng chục quốc gia khuyên dự trữ nhu yếu phẩm: Người Việt có cần làm theo?

Nước uống, đồ ăn để được lâu, thuốc cá nhân, đèn pin… là một số vật dụng mà hàng chục quốc gia đã khuyên người dân nên có trong số những đồ dự trữ đủ dùng cho 3-7 ngày (có quốc gia còn khuyên là 10 ngày).

Những món đồ nên dự trữ này là để các gia đình có thể tạm thời tự xoay xở khi xảy ra tình huống khẩn cấp, như thiên tai, mất điện, sự cố an ninh mạng…

Hình minh họa của trang The Nation (Thái Lan) về túi đồ khẩn cấp. Ảnh: The Nation.

Việt Nam nói gì về việc một số nước khuyên người dân dự trữ nhu yếu phẩm?

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, khi được đề nghị bình luận về việc một số nước khuyến cáo người dân dự trữ nhu yếu phẩm cho 3-7 ngày, đã nói rằng các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Trong cuộc họp báo này chưa có khuyến cáo cụ thể về dự trữ nhu yếu phẩm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG.

Thông tin dự báo thiên tai trong 10 ngày có liên quan đến việc dự trữ nhu yếu phẩm không?

Ngày 4/11, Cục Khí tượng Thủy văn gửi thông tin dự báo xu thế thiên tai trên cả nước trong 10 ngày tới. Trong đó nêu, khoảng ngày 8 - 9/11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16 - 19oC; ở vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13oC.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và các yếu tố khác, từ ngày 9 - 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cùng ngày 4/11, Ban chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị 26 UBND tỉnh, thành phố chủ động ứng phó thiên tai trong những ngày tới, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Một phần thông tin dự báo xu thế thiên tai trên cả nước trong 10 ngày tới do Cục Khí tượng Thủy văn đưa ra ngày 4/11 (Ảnh chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, một số người lo lắng và liên hệ khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm ở nước ngoài với dự báo xu thế thiên tai ở nước ta.

Nhưng thực ra, 2 việc này không liên quan với nhau. Các nước đưa ra khuyến cáo trong những bối cảnh khác nhau, trong đó một số nước coi việc dự trữ một ít nhu yếu phẩm là bình thường.

Còn dự báo về xu thế thiên tai ở nước ta cũng là bản dự báo thường có trước những đợt thay đổi thời tiết, chẳng hạn không khí lạnh mạnh về.

Khi có nguy cơ thiên tai, các gia đình nên chuẩn bị thế nào?

Thực tế, những hướng dẫn phòng tránh thiên tai ở nước ta đã có từ trước.

Chẳng hạn, trong hướng dẫn phòng tránh lũ, lụt được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Thanh Hóa vào năm 2023 và của Công an tỉnh Lào Cai năm 2024 đều có khuyên người dân dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày.

Một phần hướng dẫn một số biện pháp phòng tránh thiên tai, được đăng trên trang Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai (Ảnh chụp màn hình).

Nhìn chung, ngay cả các nước đã đưa ra khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm cũng khuyên người dân không nên hoảng loạn, mà có thể mua đồ dần dần, coi như đó là việc nên làm bình thường để đề phòng những tình huống khẩn cấp.

Vì vậy, tại Việt Nam, người dân cũng không cần vội vã đi mua gom đồ, mà nếu muốn dự trữ một ít để yên tâm thì nên căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của gia đình để mua dần một cách phù hợp, tránh lãng phí, tránh hoang mang. Đây thực sự là việc bình thường vì nhiều người cũng đã có sẵn thói quen có tủ thuốc, tủ thức ăn khô ở nhà.

Với người dân, điều quan trọng nhất vẫn là theo dõi hướng dẫn của chính quyền địa phương, để từ đó có quyết định, hành động hợp lý, không vội vàng, lo sợ không có cơ sở.