Hàng chục người dùng xe bán tải giải cứu đàn lợn ra khỏi vùng ngập lũ

Những hình ảnh ấm lòng được ghi lại trong ngày 16/9 vừa qua tại khu vực xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Tây Bắc Nghệ An hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao nhanh chóng, bao vây nhiều trang trại. Nhận tin trang trại chăn nuôi của người dân bị nước lũ bao vây, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và người dân đã khẩn trương tiếp cận, đưa đàn vật nuôi đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại cho gia đình.

Mọi người đã dùng thuyền, bè hợp sức "bế" từng con cũng như đẩy mông lợn giữa dòng nước xiết để đưa lên… xe bán tải di chuyển đến vùng cao ráo. Tại xóm Vĩnh Lộc và xóm Nam Long, một số trang trại chăn nuôi nằm trong khu vực nước dâng cao. Việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng vẫn tìm cách đưa vật nuôi ra ngoài, giảm bớt tổn thất cho người dân.

Tại trang trại của gia đình ông C., 24 con lợn cùng 40 con gà bị mắc kẹt giữa vùng ngập. Sau khi nhận tin, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân huy động hàng chục người nhanh chóng có mặt. Mọi người chia nhau tiếp cận khu vực chuồng trại, lần lượt đưa toàn bộ đàn lợn, gà ra khỏi nơi ngập sâu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương, toàn bộ vật nuôi của gia đình ông được đưa đến vị trí an toàn.

Những hình ảnh đẹp về tình làng nghĩa xóm và sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ công an, bộ đội trong hoạn nạn đã được chia sẻ rộng rãi, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.