Hàng chục người di cư thiệt mạng trên hành trình vượt biển đến Hy Lạp

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Lực lượng Tuần duyên Hy Lạp, ngày 9/11 cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện 12 thi thể bên trong một chiếc thuyền ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Nam đảo Crete.

Một thi thể khác được tìm thấy trên biển, trong khi một người trong số 18 người được cứu sống đã tử vong tại bệnh viện. Con thuyền được cho là đã lênh đênh trên biển nhiều ngày. Nguyên nhân các trường hợp tử vong sẽ được xác định thông qua khám nghiệm tử thi.

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện 8 thi thể trên một chiếc thuyền khác, cách bờ biển phía Nam đảo Crete khoảng 18,5km. Nhà chức trách đã đưa 28 công dân Sudan trên thuyền vào bờ. Những người sống sót cho biết họ rời Libya trong ngày 3 hoặc 4/11. Hai công dân Sudan, trong đó có một người 16 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến hoạt động đưa người di cư trái phép.

Riêng trong ngày 9/11, lực lượng tuần duyên Hy Lạp phối hợp với Cơ quan quản lý biên giới châu Âu (Frontex) đã triển khai các chiến dịch cứu hộ, đưa tổng cộng 105 người di cư từ 3 chiếc thuyền gặp nạn vào bờ an toàn.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), số vụ vượt biển gia tăng đang bộc lộ những hạn chế trong năng lực tìm kiếm và cứu nạn trên các tuyến đường di cư. Tuần trước, nhà chức trách Hy Lạp cũng triển khai chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm 59 người được thông báo mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi đảo Crete. Đến nay, chưa tìm thấy thi thể nào.

Đảo Crete đang trở thành một trong những điểm đến chính của người di cư tìm cách vào châu Âu thông qua hành trình vượt biển nguy hiểm từ Libya. Bộ trưởng Di cư Hy Lạp Thanos Plevris ngày 6/11 cho biết nước này đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng di cư tại Crete, đồng thời cho biết hòn đảo đã tiếp nhận khoảng 1.700 người di cư chỉ trong 3 ngày đầu tháng 11. Chính phủ Hy Lạp cũng công bố kế hoạch xây dựng khu lưu trú tạm thời gần thành phố Heraklion, đô thị lớn nhất trên đảo.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 37.000 người di cư đã đến Hy Lạp, trong đó hơn 22.000 người đặt chân lên đảo Crete.