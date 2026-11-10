Hàng chục người dầm mưa cứu tàu bị sóng lớn đánh chìm

Sáng 10/11, Đồn Biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ thành công một tàu cá bị sóng đánh chìm.

Lực lượng chức năng cùng người dân cứu tàu cá bị sóng biển đánh chìm. Ảnh: N.X

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, tại khu vực phường Đông Ninh Hòa xảy ra mưa lớn, gió mạnh kèm sóng biển dâng cao. Thời điểm này, tàu cá do ông Nguyễn Văn Tú làm chủ đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng lớn đánh đứt dây, trôi dạt và chìm dần xuống biển.

Tiếp nhận thông tin khẩn, Đồn Biên phòng Ninh Hải lập tức điều động 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, sát cánh cùng người dân và chính quyền địa phương triển khai phương án ứng cứu tàu cá.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực vật lộn với sóng to, gió lớn, dầm mưa lớn, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa phương tiện lên bờ an toàn.