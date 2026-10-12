Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, dự án thủy điện - cầu cống đổ sập khi lũ bùn tràn xuống

Nhiều người dân đã sử dụng điện thoại thông minh ghi lại được những khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 11/10 (giờ địa phương) vừa qua tại thung lũng sông Budhi Gandaki thuộc làng Chumnubri, huyện Gorkha, miền Trung Nepal.

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã làm tắc nghẽn, chặn đứng dòng chảy của sông Budhi Gandaki. Áp lực nước tích tụ sau đó khiến dòng nước tràn xuống mạnh mẽ, gây ra trận lũ bùn đất kinh hoàng ở khu vực hạ lưu.

Trận lũ quét dữ dội đã cuốn trôi khoảng 30 ngôi nhà, phá hủy ít nhất từ 4 - 6 cây cầu treo (bao gồm cả cầu trên quốc lộ nối Gorkha với huyện Dhading lân cận). Ngoài ra, một dự án thủy điện tại khu vực cũng bị hư hại nặng nề và nhiều thiết bị xây dựng bị cuốn trôi. Quân đội và cảnh sát Nepal đã triển khai trực thăng để tiếp cận vùng địa hình hiểm trở giải cứu thành công 49 người, trong đó có 1 công dân nước ngoài.

Chính quyền địa phương hiện đã phát báo động khẩn cấp và yêu cầu người dân dọc 2 bờ sông thuộc các huyện hạ du gồm Gorkha, Tanahun, Chitwan, Đông Nawalparasi và Tây Nawalparasi khẩn trương di dời lên các vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn, do mực nước sông vẫn đang liên tục dâng cao.