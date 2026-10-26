Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu, người mua cần biết điều này

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Hàng chục nghìn xe máy được bán với giá phế liệu

Tại TP.HCM, lượng xe máy vi phạm hành chính bị tịch thu đưa ra đấu giá trong năm 2026 lên tới hàng chục nghìn chiếc. Tháng 1.2026, hơn 24.000 xe máy được tổ chức đấu giá dưới hình thức phế liệu. Đến tháng 8.2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM tiếp tục đấu giá thành công hai lô tài sản gồm 36.339 xe máy và phương tiện khác.

Cụ thể, lô đấu giá ngày 20.8 gồm 8.566 phương tiện, trong đó có 8.328 xe máy, đạt giá trúng 5,58 tỉ đồng. Lô ngày 21.8 gồm 28.526 phương tiện, trong đó có 28.011 xe máy, đạt giá trúng hơn 22,47 tỉ đồng. Giá khởi điểm bình quân của các lô này chỉ dao động từ 620.000 - 770.000 đồng/xe.

Đến ngày 23.10.2026, TP.HCM tiếp tục đấu giá thành công lô tài sản gồm 18.946 phương tiện và thiết bị, trong đó có 18.565 xe máy, với giá trúng 12,413 tỉ đồng, tương đương hơn 630.000 đồng/xe. Toàn bộ số xe được bán để xử lý dưới dạng phế liệu do hư hỏng nặng sau thời gian dài lưu kho.

Tại Đồng Nai, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam cũng thông báo đấu giá lô 7.266 phương tiện vi phạm hành chính do Công an TP. Đồng Nai quản lý. Quy mô các đợt đấu giá cho thấy nhu cầu xử lý lượng tài sản tồn đọng rất lớn, nhưng mức giá thấp cũng đặt ra câu hỏi về quyền sử dụng thực tế của người mua.

Mua được xe không có nghĩa được phép lưu thông

Điều người tham gia đấu giá cần quan tâm trước tiên không phải là giá trúng, mà là tình trạng pháp lý của tài sản. Một chiếc xe được bán dưới dạng phế liệu có cách xử lý hoàn toàn khác với phương tiện còn tính năng sử dụng và đủ điều kiện đăng ký lại.

Với xe được xác định là phế liệu, người trúng đấu giá không được đăng ký lại để đưa phương tiện tham gia giao thông. Theo yêu cầu trong hồ sơ đấu giá, người mua phải thực hiện các biện pháp xử lý kỹ thuật như hủy số khung, số máy và cắt khung xe máy thành 3 phần bằng nhau.

Người trúng đấu giá cũng không được giữ nguyên trạng phương tiện để sử dụng hoặc tìm cách hợp thức hóa thành xe lưu thông. Các chi phí vận chuyển, tập kết, tháo dỡ, cắt khung, hủy số máy và xử lý môi trường do người mua chi trả theo điều kiện bán tài sản.

Xe còn khả năng sử dụng được đăng ký lại trong điều kiện nào?

Không phải tất cả phương tiện bị tịch thu đều được bán làm phế liệu. Trong một số lô đấu giá, cơ quan có thẩm quyền phân loại riêng những xe còn tính năng sử dụng và đủ điều kiện để người mua làm thủ tục đăng ký lại.

Đơn cử, trong lô 7.266 phương tiện do Công an TP. Đồng Nai quản lý, có 876 xe mô tô, xe gắn máy thuộc diện còn tính năng sử dụng và được phép đăng ký lại. Số còn lại, gồm 6.390 phương tiện, thuộc diện phế liệu.

Với nhóm xe được phép đăng ký lại, người trúng đấu giá vẫn phải hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp biển số theo quy định. Phương tiện phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi được phép lưu hành.

Điểm cần phân biệt là quyết định trúng đấu giá xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản, nhưng không thay thế các điều kiện để phương tiện được phép tham gia giao thông. Vì vậy, ngay cả khi hồ sơ xác định xe còn tính năng sử dụng, người mua cũng cần kiểm tra cụ thể giấy tờ, tình trạng kỹ thuật và các yêu cầu đăng ký trước khi quyết định trả giá.

Đọc kỹ hồ sơ trước khi xuống tiền

Việc phương tiện bị tạm giữ, tịch thu trong thời gian dài có thể khiến tình trạng xe xuống cấp, làm giảm giá trị tài sản và dẫn đến việc phải bán dưới dạng phế liệu. Với người mua, rủi ro lớn nhất là nhầm lẫn giữa quyền sở hữu tài sản sau đấu giá và quyền sử dụng phương tiện trên đường bộ.

Trước khi tham gia, người dân và doanh nghiệp cần kiểm tra danh mục tài sản, xác định rõ số lượng xe được phép đăng ký lại và số lượng bắt buộc phải xử lý như phế liệu. Các điều kiện về hủy số khung, số máy, cắt khung, vận chuyển và xử lý môi trường cũng cần được tính vào tổng chi phí.

Một lô xe có giá khởi điểm thấp chưa chắc đã là món hàng có lợi nếu phần lớn phương tiện không thể sử dụng nguyên trạng. Ngược lại, với những xe được phép đăng ký lại, việc kiểm tra hồ sơ và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ quyết định giá trị thực tế của tài sản.