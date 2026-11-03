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Kinh doanh

Hàng chục nghìn người

trong các siêu dự án của

Vingroup, Sun Group

Các siêu dự án của Vingroup, Sun Group đang huy động hàng nghìn đến hàng chục nghìn người thi công. Các thầu đưa ra mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng để hút lao động.

Khoảng 20.000 người đang được huy động để tham gia thi công tại sân vận động VinFast - Trống Đồng, thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Trong đó, riêng khu vực sân vận động có khoảng 16.000 công nhân, thi công theo phương án 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài sân vận động có sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi này, các đại dự án khác của Vingroup tại Quảng Ninh, TP.HCM cũng cần lượng lớn nhân lực.

Nhu cầu nhân lực ngày càng lớn

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, khoảng 12.000 người được ghi nhận làm việc tại công trường trong các giai đoạn thi công. Nhu cầu nhân lực cho các giai đoạn tiếp theo của dự án này dự kiến có thể lên tới 50.000 công nhân và kỹ sư.

Còn tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM), số lượng nhân sự tham gia thi công cũng không dưới 15.000 người.

Với đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ ở TP.HCM, từ ngày 30/10 khi dự án chính thức bước sang giai đoạn mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, các nhà thầu cũng đã huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trong những lúc cao điểm.

Trong khi đó, tại Phú Quốc, các công trình phục vụ APEC 2027 của Sun Group cũng đang chạy đua tiến độ. Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có thời điểm huy động hơn 7.600 kỹ sư, công nhân; Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng có hàng nghìn công nhân làm việc theo các ca.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng

Hà Nội

20.000

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

TP.HCM

15.000

Vinhomes Global Gate Hạ Long

Quảng Ninh

12.000

Giai đoạn tiếp theo dự kiến cần tới 50.000 công nhân và kỹ sư.

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

TP.HCM

10.000

Số liệu do doanh nghiệp công bố, vào các thời điểm khác nhau trong năm 2026.

Áp lực tiến độ còn thể hiện qua số lao động đăng ký làm việc trong các kỳ nghỉ. Dịp Quốc khánh 2/9, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đăng ký làm việc xuyên lễ tại các dự án APEC ở Phú Quốc. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hơn 6.200 người đăng ký làm việc xuyên Tết tại các công trường này.

Tết Nguyên đán 2026

6.200

người làm xuyên Tết

Quốc khánh 2/9

15.500

người làm xuyên lễ

Các công trình phục vụ APEC 2027 của Sun Group tại Phú Quốc đang chạy đua tiến độ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhu cầu nhân lực còn được thấy rõ qua kế hoạch tuyển dụng của các nhà thầu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Hồi đầu năm, tập đoàn công bố kế hoạch tuyển 25.000 người cho SGC, phục vụ các dự án hạ tầng và đường sắt. Đầu tháng 10, VinAlpha thông báo tuyển 15.000 lái xe, lái máy cho hơn 20 dự án.

Trong khi đó, VinCons được công bố có hơn 158.000 nhân sự, trong đó khoảng 141.000 công nhân cơ hữu. Mới nhất, nhà thầu này vừa thông báo tuyển dụng thêm 100.000 công nhân xây dựng với nhiều vị trí, từ lao động có tay nghề đến người chưa có kinh nghiệm.

158.000

nhân sự hiện có

VinCons

Khoảng 141.000 công nhân cơ hữu. Nhà thầu vừa thông báo tuyển thêm 100.000 công nhân xây dựng.

Công nhân cơ hữu

Nhân sự khác

Tuyển thêm 100.000

Mỗi chấm tương ứng 1.000 người

25.000

người, kế hoạch tuyển đầu năm

SGC

Phục vụ các dự án hạ tầng và đường sắt.

15.000

lái xe, lái máy, tuyển từ đầu tháng 10

VinAlpha

Cho hơn 20 dự án.

Số liệu do doanh nghiệp công bố, vào các thời điểm khác nhau trong năm 2026.

Lương hàng chục triệu đồng, hỗ trợ chỗ ở và bữa ăn

Theo lãnh đạo Coteccons, trong bối cảnh các đại công trình được triển khai đồng loạt khoảng một năm trở lại đây, thị trường xây dựng thực sự khan hiếm nhân công, hiện rất khó tuyển dụng kỹ sư.

Để thu hút lao động, các nhà thầu không ngại chi mạnh tay trả thu nhập cho kỹ sư, công nhân, đồng thời đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn khác về ăn ở, đào tạo nghề...

Tại VinCons, nhà thầu sẵn sàng chi trả mức thu nhập 14-47 triệu đồng/tháng cho công nhân. Vị trí tổ trưởng có thể nhận 35-50 triệu đồng/tháng tùy vị trí.

Theo lộ trình nâng bậc tay nghề, lao động phụ trợ xây dựng có mức khởi điểm khoảng 14 triệu đồng/tháng; công nhân xây dựng có thể đạt 22-26 triệu đồng/tháng sau 12 tháng nếu đáp ứng yêu cầu công việc.

Với nhóm cơ điện, thu nhập được công bố có thể đạt 27-28 triệu đồng/tháng sau 12 tháng, tùy kết quả sát hạch.

Doanh nghiệp cũng cho biết bố trí ký túc xá miễn phí có điều hòa, cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày, hỗ trợ di chuyển lần đầu, bảo hiểm và đào tạo nghề. Người lao động được trả lương hai lần mỗi tháng; chính sách trả 100% lương cơ bản trong thời gian chờ việc áp dụng theo điều kiện công bố.

Các nhà thầu sẵn sàng trả lương cao để thu hút người lao động trong bối cảnh nhu cầu nhân lực cho các đại công trường ngày một lớn. Ảnh: Đinh Hà.

Tại SGC, mức thu nhập tuyển dụng dành cho công nhân được công bố ở mức 22-29 triệu đồng/tháng, lái xe và lái máy 16-65 triệu đồng/tháng, kỹ sư 30-55 triệu đồng/tháng. Người lao động có thể được đào tạo trực tiếp tại công trường, bố trí ký túc xá, 3 bữa ăn mỗi ngày và hỗ trợ phương tiện di chuyển nội bộ.

Hiện, khi các dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ bước sang giai đoạn tăng tốc, SGC cũng đang tuyển dụng thêm số lượng lớn nhân sự cho khối thi công cọc khoan nhồi.

Trong đó, cấp chuyên viên có thể nhận thu nhập 40-55 triệu đồng/tháng, cao nhất lên tới 65 triệu đồng/tháng. Còn vị trí đội trưởng thi công được công bố mức 75-105 triệu đồng/tháng, có thể lên tới 120 triệu đồng/tháng. Riêng thu nhập với vị trí chỉ huy trưởng dự kiến đạt đến 150 triệu đồng/tháng.

Thông báo tuyển dụng của SGC bên ngoài công trường dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: Lan Anh.

Trong khi đó, VinAlpha tuyển các vị trí lái xe ben, máy xúc, máy ủi, xe bồn bê tông và thiết bị chuyên dụng. Chính sách được công bố gồm đào tạo nâng cao tay nghề miễn phí trong 15 ngày khi tham gia sát hạch đầu vào, hỗ trợ chỗ ở, bữa ăn kể cả ca đêm, khám sức khỏe định kỳ, thưởng Tết và lương tháng 13.

Tại một số dự án như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Vinhomes Global Gate Hạ Long, lái xe, lái máy có thể nhận thêm phụ cấp 3-5 triệu đồng/tháng tùy chính sách từng dự án.

Với các công trình của Sun Group tại Phú Quốc, công nhân làm việc xuyên Tết tại một số dự án phục vụ APEC 2027 được nhận thêm 1 triệu đồng/ngày ngoài tiền lương và các khoản liên quan.

VinCons

SGC

Lao động phụ trợ xây dựng

mức khởi điểm

14

Lao động phụ trợ xây dựng, VinCons

14

triệu đồng/tháng

Mức khởi điểm theo lộ trình nâng bậc tay nghề.

Công nhân xây dựng

sau 12 tháng

22-26

Công nhân xây dựng, VinCons

22-26

triệu đồng/tháng

Sau 12 tháng, nếu đáp ứng yêu cầu công việc.

Nhóm cơ điện

sau 12 tháng

27-28

Nhóm cơ điện, VinCons

27-28

triệu đồng/tháng

Sau 12 tháng, tùy kết quả sát hạch.

Tổ trưởng

35-50

Tổ trưởng, VinCons

35-50

triệu đồng/tháng

Tùy vị trí.

0

10

20

30

40

50

Công nhân

22-29

Công nhân, SGC

22-29

triệu đồng/tháng

Mức thu nhập tuyển dụng được công bố.

Lái xe, lái máy

16-65

Lái xe, lái máy, SGC

16-65

triệu đồng/tháng

Mức thu nhập tuyển dụng được công bố.

Kỹ sư

30-55

Kỹ sư, SGC

30-55

triệu đồng/tháng

Mức thu nhập tuyển dụng được công bố.

Chuyên viên

cọc khoan nhồi

40-55, tới 65

Chuyên viên, SGC

40-55

tới 65

triệu đồng/tháng

Khối thi công cọc khoan nhồi, cao nhất lên tới 65 triệu đồng/tháng.

Đội trưởng thi công

cọc khoan nhồi

75-105, tới 120

Đội trưởng thi công, SGC

75-105

tới 120

triệu đồng/tháng

Khối thi công cọc khoan nhồi, có thể lên tới 120 triệu đồng/tháng.

Chỉ huy trưởng

dự kiến

150

Chỉ huy trưởng, SGC

150

triệu đồng/tháng

Thu nhập dự kiến của vị trí chỉ huy trưởng.

0

25

50

75

100

125

150

Lao động phụ trợ xây dựng, VinCons

14

triệu đồng/tháng

Mức khởi điểm theo lộ trình nâng bậc tay nghề.

3-5 triệu đồng/tháng

Phụ cấp thêm cho lái xe, lái máy của VinAlpha tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Mức có thể lên tới

Đơn vị: triệu đồng/tháng

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Kinh doanh

Tất nhiên, các mức thu nhập trên có sự khác biệt tùy vị trí, tay nghề và điều kiện làm việc, không đại diện cho toàn bộ công nhân tại các dự án. Bên cạnh tiền lương, chỗ ở, bữa ăn, đi lại và cơ hội đào tạo cũng là những yếu tố đáng chú ý khi các nhà thầu cạnh tranh tuyển dụng lao động cho những công trường quy mô lớn.

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