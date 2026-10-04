Hàng chục nghìn người Tây Ban Nha biểu tình phản đối khủng hoảng nhà ở

Theo chính quyền, khoảng 70.000 người tham gia biểu tình tại thủ đô Madrid. Hơn 50 cuộc biểu tình diễn ra tại các thành phố như Palma de Mallorca, Santander, Segovia và Toledo trong không khí ôn hòa.

Tuy nhiên, tại Valencia, hơn 6.000 người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài một diễn đàn đầu tư bất động sản. Lực lượng chức năng sử dụng hơi cay và đạn cao su sau khi một số người vượt rào chắn. Khoảng 30 người xâm nhập vào tòa nhà văn hóa Thành phố Nghệ thuật và Khoa học trước khi bị đẩy lùi, 5 người bị bắt.

Đám đông biểu tình tại Madrid, Tây Ban Nha. Video: X/Madrid

Tại Madrid, cảnh sát cũng bắt giữ 3 người thuộc một nhóm cực hữu tìm cách tiếp cận khu cắm trại của người biểu tình. Cuộc tuần hành ở Barcelona được hoãn đến tối 5/10 do cảnh báo thời tiết xấu.

Làn sóng phẫn nộ bùng phát sau vụ bà Maricarmen Abascal, 87 tuổi, phải ngồi xe lăn, bị cưỡng chế khỏi căn hộ tại Madrid ngày 23/9, nơi bà đã sống suốt 70 năm. Tòa nhà được một quỹ đầu tư mua lại, sau đó chủ sở hữu yêu cầu tăng giá thuê 230-275%, vượt quá khả năng chi trả của bà. Dưới sức ép dư luận, chủ sở hữu mới đồng ý đàm phán để bà trở lại với mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, vụ việc đã khơi dậy sự bất bình tích tụ lâu nay về chi phí nhà ở ngày càng vượt tầm với của người dân.

Để ứng phó, chính phủ liên minh của Thủ tướng Pedro Sánchez đề xuất hai sắc lệnh khẩn cấp, trong đó có việc hoãn cưỡng chế người thuê nhà thuộc diện yếu thế đến năm 2030, gia hạn hợp đồng thuê sắp hết hạn thêm hai năm, tăng thuế đối với căn hộ du lịch và hạn chế các quỹ đầu tư mua nhà ở. Sắc lệnh còn lại đề xuất tự động gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Tuy nhiên, cả hai sắc lệnh đều bị Quốc hội nước này bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/10. Quyết định trên đã khiến đám đông tụ tập bên ngoài nghị trường phẫn nộ,

Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, nước này đang thiếu khoảng 700.000 căn nhà. Dữ liệu từ cổng thông tin bất động sản Idealista cho thấy giá thuê nhà trung bình đã tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ, trong khi giá bán nhà tăng khoảng 90%. Giá thuê bình quân tại Barcelona và Madrid lần lượt đạt 23,8 euro và 22,7 euro mỗi m2. Báo cáo của Hội đồng Thanh niên Tây Ban Nha cho biết tiền thuê nhà trung bình 1.176 euro mỗi tháng hiện chiếm tới 98,7% thu nhập của người lao động dưới 30 tuổi.