Hàng chục nghìn người 'dậy sóng' vì con gái MC Quyền Linh tại Hàn Quốc

Mới đây, Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh - PV) bất ngờ chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Kèm theo những hình ảnh xinh đẹp, con gái lớn của MC Quyền Linh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: "Thu Hàn Quốc", cùng biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đi đến Hàn Quốc.

Dù không chia sẻ quá nhiều về chuyến đi, bài đăng của Lọ Lem vẫn nhanh chóng nhận được sự chú ý. Chỉ sau ít giờ xuất hiện trên mạng xã hội, loạt ảnh đã thu hút hơn 20 nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Đáng chú ý, phần lớn sự quan tâm đều đổ dồn vào nhan sắc ngày càng nổi bật của ái nữ nhà Quyền Linh.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lọ Lem lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính. Cô diện áo khoác len màu đỏ nổi bật, kết hợp cùng áo trắng có chi tiết nơ ren mềm mại và quần jeans đơn giản. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, buông xõa tự nhiên càng tôn lên vẻ ngoài dịu dàng của cô nàng.

Lọ Lem lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính.

Đặc biệt, khung cảnh mùa thu Hàn Quốc với những hàng cây chuyển màu vàng, cam trở thành phông nền hoàn hảo cho loạt ảnh. Dưới ánh nắng chiều, Lọ Lem khoe làn da sáng, gương mặt thanh tú cùng nụ cười nhẹ nhàng. Trong một khoảnh khắc khác, cô tạo dáng bên bờ sông lúc hoàng hôn, phía xa là cây cầu và những tòa nhà, mang đến cảm giác lãng mạn chẳng khác nào một thước phim thanh xuân.

Không cần trang phục quá cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, con gái MC Quyền Linh vẫn gây ấn tượng nhờ thần thái tự nhiên, trong trẻo. Những bức ảnh đời thường cũng cho thấy khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh, giúp Lọ Lem nổi bật giữa khung cảnh mùa thu xứ kim chi.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài của Lọ Lem. Không ít người nhận xét cô nàng sở hữu nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng, đặc biệt phù hợp với phong cách thời trang mùa thu Hàn Quốc. Bên cạnh nhan sắc, vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin của ái nữ nhà Quyền Linh cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Không cần trang phục quá cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, con gái MC Quyền Linh vẫn gây ấn tượng nhờ thần thái tự nhiên, trong trẻo.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Lọ Lem gây sốt với những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân. Là con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, cô nhận được sự quan tâm từ công chúng ngay từ khi còn nhỏ. Càng trưởng thành, Lọ Lem càng gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang thanh lịch và hình ảnh gần gũi.

Dù chưa chính thức theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lọ Lem vẫn sở hữu sức hút đáng kể trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô thường nhận được nhiều lời khen từ khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình trưởng thành của hai con gái MC Quyền Linh.

Dù chưa chính thức theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lọ Lem vẫn sở hữu sức hút đáng kể trên mạng xã hội.

Với hơn 20 nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ, loạt ảnh mùa thu Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sức hút của Lọ Lem. Không cần những hoạt động giải trí đình đám, chỉ bằng những khoảnh khắc đời thường, con gái MC Quyền Linh vẫn đủ khiến hàng chục nghìn người dành sự quan tâm và yêu mến.