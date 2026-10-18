Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối giá nhà tăng cao tại Bồ Đào Nha

Các cuộc biểu tình do Tổng liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha (CGTP) kêu gọi tổ chức. Tại Lisbon, người biểu tình mang theo biểu ngữ với các khẩu hiệu như “Chi phí sinh hoạt tăng cao, người dân không thể chịu đựng thêm được nữa”.

Dòng người biểu tình tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Video: X/pereira_luis

Theo số liệu được công bố, giá nhà tại Bồ Đào Nha tăng 124% trong giai đoạn 2015-2024, gấp đôi mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU). Từ năm 2017, giá nhà tại nước này đã tăng hơn gấp đôi, trong khi giá thuê theo hợp đồng mới gần như tăng tương ứng.

Tại Lisbon, giá thuê căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm trung bình 915,26 euro mỗi tháng, trong khi thu nhập ròng bình quân của người dân là 1.167,99 euro. Chi phí thuê nhà trung bình tại thủ đô tương đương 116% mức lương bình quân của người lao động, theo số liệu được dẫn trong các báo cáo về thị trường nhà ở.

Trong khi đó, lạm phát tại Bồ Đào Nha tăng lên 3,6% trong tháng 9, chủ yếu do giá năng lượng và nhiên liệu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Làn sóng phản đối còn gia tăng sau khi cảnh sát giải tán khu cắm trại của những người vận động vì quyền nhà ở tại Porto. Nhóm hoạt động dựng khoảng 50 lều tại quảng trường Praça D. João I từ ngày 10/10, bất chấp tuyên bố không nhượng bộ của Thị trưởng Pedro Duarte đối với việc cắm trại.

Trước áp lực dư luận, Bộ trưởng Quan hệ Nghị viện Bồ Đào Nha, Carlos Abreu Amorim, tuyên bố “chính quyền sẽ không chịu khuất phục trước những tiếng la hét từ đường phố”, đồng thời cho biết các giải pháp đang được triển khai.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro nói chính quyền hiểu người dân muốn có câu trả lời và chia sẻ sự phẫn nộ của họ trước những thiếu sót có thể có trong chính sách công. Tuy nhiên, ông cảnh báo các đối thủ chính trị không nên “đưa vào Bồ Đào Nha bầu không khí bất ổn và phản đối vốn không có sự hỗ trợ trong xã hội Bồ Đào Nha”.

Các cuộc biểu tình tại Bồ Đào Nha diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đối mặt với làn sóng phản đối chi phí sinh hoạt và khủng hoảng nhà ở, từ các phong trào cắm trại tại Tây Ban Nha đến những cuộc tuần hành đòi quyền lợi ở Pháp và Bỉ.