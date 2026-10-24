Hàng chục nghìn khán giả đang đổ về sân Mỹ Đình xem concert BigBang

Khoảng 16h ngày 24/10, lượng khán giả đổ về khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bắt đầu đông đúc, trước thềm đêm diễn đầu tiên của BigBang. Concert thuộc chuyến lưu diễn thế giới XX : COSMOS, kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, với sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h30.

Trước đó, trong hai ngày 22-23/10, hàng dài người hâm mộ đã có mặt tại Mỹ Đình để đổi vòng tay, chuẩn bị cho concert. Bên cạnh việc xếp hàng, khu vực gian hàng và photobooth cũng là điểm đến của khán giả. Nhiều người chuẩn bị lightstick hình vương miện, biểu tượng đặc trưng của cộng đồng V.I.P (PV: Tên cộng đồng fan BigBang). Dịp này, ban tổ chức còn giới thiệu gần 70 dòng sản phẩm lưu niệm chính hãng, trong đó có lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm và áo thun được thiết kế riêng cho chặng Hà Nội.

Nhiều khán giả từ TP.HCM, Đà Nẵng cùng các tỉnh, thành khác cũng di chuyển đến Hà Nội. Theo dữ liệu Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội giai đoạn 23-26/10 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn quanh sân vận động cũng kín phòng từ trước ngày diễn. Giá vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội có thời điểm lên tới gần 7 triệu đồng, khiến tổng chi phí tham dự concert của một số khán giả lên đến hàng chục triệu đồng.

Thùy Linh (26 tuổi) gây chú ý khi đến tham dự concert BigBang dù đang mang thai ở tuần thứ 34. “Tôi nghĩ sau chương trình này, chưa chắc các thành viên còn có cơ hội đứng chung sân khấu. Nếu chờ đến dịp kỷ niệm tiếp theo thì có thể phải mất thêm 5-10 năm nữa, cũng không biết các anh có còn tổ chức concert hay không. Vì vậy, tôi cố gắng sắp xếp để tham dự. Ban đầu, gia đình và ông xã cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xác nhận sức khỏe và lựa chọn hạng ghế Diamond để đảm bảo an toàn. May mắn là chồng rất ủng hộ và còn đi cùng tôi”, Thùy Linh chia sẻ.

Tương tự, anh Hoàng Thịnh (31 tuổi) cùng vợ đang mang thai 36 tuần cũng có mặt tại concert. Cả hai đều là người hâm mộ BigBang từ lâu, song chuyến đi lần này gặp không ít trở ngại khi vợ anh chỉ còn khoảng 4 tuần nữa là đến ngày sinh. “Ban đầu, tôi không đồng ý cho vợ đi vì lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con. Gia đình cũng phản đối vì concert tập trung đông người. Tuy nhiên, khi biết có hạng vé Skybox với không gian riêng, tôi bắt đầu cân nhắc. Sáng nay, hai vợ chồng đi siêu âm, được bác sĩ xác nhận sức khỏe ổn định, có thể tham gia nên chúng tôi quyết định đến đây. Hai vợ chồng xuất phát từ Hải Dương (cũ) lúc 7h sáng, sau khi khám xong thì đến thẳng địa điểm tổ chức”, anh Thịnh chia sẻ.

Concert BigBang tại Hà Nội còn thu hút nhiều khán giả quốc tế. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhóm fan người Trung Quốc cho biết họ có những trải nghiệm tích cực khi đến Việt Nam, đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình của người dân Hà Nội. Bên cạnh đó, sự đầu tư về hình ảnh của khán giả Việt cũng khiến họ bất ngờ. Theo họ, sự hào hứng và chỉn chu của khán giả Việt góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho sự kiện.

Càng sát giờ diễn, thị trường mua bán vé bên ngoài sân Mỹ Đình càng sôi động. Theo ghi nhận, vé CAT 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng được một số người rao bán với mức trên 10 triệu đồng, cao gần gấp 3 lần. Trước đó, hạng vé này cũng liên tục được chào bán với giá cao hơn niêm yết, trong bối cảnh nhiều khán giả vẫn tìm kiếm cơ hội tham dự concert.

Không riêng CAT 3, các hạng vé có vị trí đẹp cũng bị đẩy giá. Vé Premium Seating, có giá gốc 7,5 triệu đồng, được rao bán lại với mức 12 triệu đồng, chênh 4,5 triệu đồng. Dù vậy, đây mới là giá chào bán từ những người sang nhượng, chưa phản ánh mức giao dịch thực tế. Tình trạng vé bị đẩy giá kéo dài đến sát giờ diễn cho thấy nhu cầu lớn đối với màn tái ngộ của BigBang tại Việt Nam.