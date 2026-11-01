Hàng chục nghìn hộ dân Quảng Trị kỳ vọng có nước sạch từ dự án 460 tỷ đồng

Vào mùa khô, nhiều khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị như Khe Sanh, Dân Hóa, Kim Phú... thường đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Phạm Tiến

Nâng cấp 14 cụm công trình, phục vụ hơn 31.000 hộ dân

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư khoảng 460 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị được giao làm chủ đầu tư.

Dự án tập trung nâng cấp, mở rộng 14 cụm công trình cấp nước tại các xã Lệ Ninh, Tân Mỹ, Trường Phú, Tuyên Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Bắc Trạch, Nam Hải Lăng, Triệu Phong, Ái Tử...

Đáng chú ý, nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Kim Phú, Kim Điền, Minh Hóa, Khe Sanh, Ba Lòng, Hướng Hiệp và Lìa cũng nằm trong kế hoạch đầu tư. Đây là những khu vực còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nhu cầu nước sạch sinh hoạt rất lớn.

Sau khi hoàn thành, các công trình dự kiến đạt tổng công suất khoảng 23.200m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khoảng 31.302 hộ dân.

Thay vì chỉ xây dựng công trình mới, dự án ưu tiên khôi phục, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống hiện có. Nhiều hạng mục sẽ được sửa chữa, thay thế thiết bị, cải tạo nguồn nước và nâng cấp dây chuyền xử lý.

Mạng lưới đường ống cũng được mở rộng nhằm tăng khả năng kết nối, điều tiết nguồn nước linh hoạt giữa các khu vực, hỗ trợ cấp nước khi một số công trình gặp sự cố hoặc thiếu nguồn cung.

Nhiều công trình nước sinh hoạt tự chảy đã được xây dựng tại miền núi Quảng Trị từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Phạm Tiến

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư. Các thủ tục về giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch và sử dụng đất phải được triển khai đồng bộ.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí.

Ưu tiên đưa nước sạch về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng với nâng cấp các công trình hiện có, Quảng Trị định hướng đầu tư thêm các nhà máy nước sạch tập trung tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi việc tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn còn nhiều hạn chế.

Trước đó, ngày 24/7/2026, UBND tỉnh có Công văn số 3617/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo nhu cầu đầu tư thực hiện mục tiêu cấp nước sạch đạt quy chuẩn giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, tại khu vực phía Tây Bắc tỉnh, Nhà máy nước Tiến Hóa dự kiến được xây dựng với công suất 2.500m³/ngày đêm, tổng vốn khoảng 30 tỷ đồng. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân các xã Tân Thành, Tuyên Lâm và xã biên giới Dân Hóa.

Tại khu vực phía Tây Nam, Nhà máy nước Lao Bảo được đề xuất đầu tư khoảng 24 tỷ đồng, công suất 5.000m³/ngày đêm, dự kiến phục vụ người dân các xã Lao Bảo, Tâm Lập và Khe Sanh.

Đây là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình phức tạp, nhiều nơi thường xuyên thiếu nước vào mùa khô. Việc đầu tư các công trình cấp nước tập trung được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch được kỳ vọng cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân miền núi Quảng Trị. Ảnh: Phạm Tiến

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Bùi Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị, cho biết: “Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh hiện đạt khoảng 67%, thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Riêng khu vực đồng bào DTTS, số liệu thống kê vẫn mang tính tương đối do báo cáo từ các địa phương chưa cụ thể”.

Thực tế cho thấy, nhu cầu đầu tư hạ tầng cấp nước tại khu vực nông thôn, đặc biệt là miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn rất lớn. Địa hình chia cắt, nguồn nước thiếu ổn định và nhiều công trình xuống cấp đang là những trở ngại đối với việc bảo đảm nước sinh hoạt.

Với dự án 460 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng 14 cụm công trình cấp nước, Quảng Trị kỳ vọng từng bước cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho hơn 31.000 hộ dân. Qua đó, không chỉ hoàn thiện hạ tầng thiết yếu mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.