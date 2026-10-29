Hàng chục nghìn đơn vị mất khả năng đóng bảo hiểm, quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này đã tập trung kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, chậm đóng kéo dài tại 7.151 đơn vị, trong đó kiểm tra chuyên ngành 6.670 đơn vị và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 481 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Qua kiểm tra, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu đăng ký tham gia hoặc đóng bổ sung cho 60.710 lao động, với số tiền phải truy đóng hơn 222,2 tỷ đồng.

Đối với nhóm đơn vị chậm đóng kéo dài, cơ quan bảo hiểm xã hội đã kiểm tra chuyên đề tại 1.399 đơn vị chậm đóng trên 6 tháng, thu hồi trên 114 tỷ đồng; lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 249 đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.

Cùng với việc lựa chọn đối tượng theo dấu hiệu rủi ro, cơ quan bảo hiểm xã hội kết hợp kiểm tra trực tiếp với kiểm tra từ xa, ngăn ngừa chi trả sai quy định tại 1.848 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi hơn 186,7 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển 21 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang cơ quan điều tra, gồm 9 vụ việc gian lận bảo hiểm xã hội; 3 vụ việc có cả hành vi gian lận bảo hiểm xã hội và gian lận bảo hiểm y tế; 9 vụ việc liên quan đến hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cả nước có hơn 22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tương đương khoảng 46% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số lao động đang bị nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội lên tới hàng triệu người.

Đáng chú ý, hiện có khoảng 39.000 đơn vị không còn khả năng đóng có tổng số tiền chậm đóng khó thu hồi khoảng 5.100 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn ở địa chỉ đăng ký, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết quyền lợi người lao động.