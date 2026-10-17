Hàng chục nghị sĩ Mỹ nhận thư chứa chất bột trắng đáng ngờ

Truyền thông Mỹ ngày 16/10 cho biết, văn phòng địa phương của ít nhất 20 nghị sĩ đã nhận được thư đáng ngờ hoặc có bưu phẩm bị cơ quan chức năng chặn trước khi chuyển phát.

Trong số các thượng nghị sĩ xác nhận nhận được thư có 3 nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds, Pete Ricketts và Ted Cruz, cùng 2 nghị sĩ Dân chủ Amy Klobuchar và Tina Smith. Hơn 15 hạ nghị sĩ cũng cho biết văn phòng đại diện tại địa phương của họ đã nhận được những bưu phẩm tương tự.

Trước đó, báo The Washington Post đưa tin thư đáng ngờ được gửi đến văn phòng của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và hai thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy, Alex Padilla.

Tại thành phố Santa Cruz, bang California, một nhân viên thuộc văn phòng địa phương của Hạ nghị sĩ Dân chủ Jimmy Panetta đã phát hiện chất bột trắng không rõ nguồn gốc bên trong một phong bì. Người này lập tức đặt phong bì vào thùng rác, sơ tán những người có mặt tại văn phòng và gọi số khẩn cấp 911. Kết quả kiểm tra y tế ban đầu cho thấy nhân viên này không có dấu hiệu bất thường đáng kể về sức khỏe.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds đã lên án vụ việc, cho rằng các hành vi đe dọa nhắm vào nhân viên của ông là điều đáng lo ngại và không thể được dung thứ. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal mô tả đây là “cuộc tấn công có chủ đích và trên diện rộng nhằm vào nền dân chủ và hệ thống bầu cử”.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cảnh sát Điện Capitol đang phối hợp điều tra. Người phát ngôn FBI cho biết cơ quan này đã tiếp nhận thông tin về các bưu phẩm đáng ngờ và phối hợp với những cơ quan thực thi pháp luật khác để xác định những người liên quan.

Các vụ việc liên quan đến thư chứa chất đáng ngờ từng xảy ra tại Mỹ trong những mùa bầu cử trước đây. Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhiều văn phòng ủy ban bầu cử tại các bang cũng nhận được phong bì chứa chất bột trắng.