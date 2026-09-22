Hàng chục ngàn con công nhân và người lao động vui Tết Trung thu 2026
Nhân dịp Tết Trung thu 2026, nhiều Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cùng đoàn viên và con công nhân lao động. Các chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho con trẻ mà còn giúp người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp, cùng xây dựng môi trường làm việc ổn định, bền vững.
Cụ thể, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freewell (tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm và tiếp bước đến trường dành cho con đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty.
Tại đêm hội, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu sôi nổi, cùng nhau đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp. Dịp này, Công đoàn công ty đã trao tặng 20 suất quà khuyến học cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Những phần quà thiết thực góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong năm học mới.
Tại Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (xã Bình Minh), chương trình Đêm hội trăng rằm đã thu hút sự tham gia của 7,5 ngàn người lao động và các cháu thiếu nhi. Trong chương trình, con công nhân được thưởng thức khu ẩm thực, tham gia các trò chơi dân gian có thưởng và được tặng quà. Trước đó, Công đoàn công ty đã tặng bánh trung thu cho đoàn viên, người lao động.
Tương tự, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH giày Đồng Nai Việt Vinh (xã Bình Minh) tổ chức chương trình vui Tết Trung thu với sự tham gia của 5 ngàn đoàn viên, người lao động và con em của họ.
Tại chương trình, các gia đình công nhân và con công nhân được xem múa lân, tặng quà, giao lưu, chơi trò chơi có thưởng, rước đèn ông sao và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Chương trình là hoạt động được doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn thực hiện hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích dành cho các cháu thiếu nhi con công nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Còn tại Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (xã An Viễn), Công đoàn đã tổ chức đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 19 trẻ em là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh. Tại các gia đình, cán bộ Công đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, đời sống của các em; đồng thời chia sẻ những khó khăn mà gia đình đang gặp phải. Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cong-doan/lao-dong-viec-lam/202609/hang-chuc-ngan-con-cong-nhan-va-nguoi-lao-dong-vui-tet-trung-thu-2026-2e54f8f/