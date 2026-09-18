Hàng chục ngàn cán bộ, người dân TP.HCM tham gia phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại TP.HCM, theo Sở Khoa học và Công nghệ, phong trào "Bình dân học vụ số" đang lan rộng từ cơ quan công quyền đến từng phường, xã, tổ dân phố. Chỉ trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã tổ chức 546 lớp, khóa bồi dưỡng với 77.741 lượt người tham gia.

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang được triển khai rộng khắp tại TP.HCM.

Quá trình này được triển khai bài bản, linh hoạt, hướng tới cả lực lượng công vụ lẫn lực lượng tại cấp cơ sở và toàn thể nhân dân.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác chuẩn hóa năng lực số được ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công. Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức 15 lớp đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 3.007 cán bộ; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp mở 8 lớp đào tạo chuyên sâu cho 938 cán bộ.

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị công trong kỷ nguyên số cho 479 cán bộ lãnh đạo. Bên cạnh đó, 118 lớp chuyển đổi số đã được tổ chức cho 32.000 học viên và 82.406 lượt cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tham gia tập huấn, trong đó có 15.158 người được đào tạo chuyên sâu về dữ liệu và AI.

TP.HCM đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và người dân.

Đặc biệt, đã có 7.900 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành Chương trình phổ cập kỹ năng số trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

Song song với lực lượng công vụ, lực lượng tại cơ sở và cộng đồng cũng ghi nhận sự chuyển biến vượt bậc. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Google Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn ứng dụng AI cho 284 đầu mối Tổ Công nghệ số cộng đồng cùng khoảng 20.000 thành viên, ghi nhận hơn 12.000 thành viên tương tác trực tiếp trực tuyến.

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kỹ năng số và an ninh mạng cho 18.000 thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng. UBND các phường, xã, đặc khu đã chủ động mở 389 khóa bồi dưỡng cho hơn 36.000 cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số,

Thành phố cũng đã tổ chức 63 lớp chuyên biệt dành riêng cho người khuyết tật với 3.266 học viên tham gia học tập.

Phổ cập kỹ năng số hướng đến mục tiêu để người dân có thể chủ động tham gia môi trường số.

Cùng với công tác bồi dưỡng, thành phố tập trung củng cố và mở rộng mạng lưới nhân lực số tại cơ sở. Tính đến nay, toàn TP.HCM đã thành lập 5.947 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 168 phường, xã, đặc khu với lực lượng nòng cốt lên tới khoảng 29.000 thành viên.

Bên cạnh đó, khoảng 80 địa phương đã chủ động thành lập các Đội hình Bình dân học vụ số hoặc các mô hình tương đương để đồng hành cùng người dân.

Đặc biệt, Ứng dụng Công dân số TP.HCM đã khẳng định vai trò là kênh tương tác hiệu quả, cầu nối số vững chắc giữa chính quyền và người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, ứng dụng đã thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác, cùng với 691.042 người dân cài đặt và sử dụng thực tế.

Những con số về lớp học, người học, mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng hay mức độ sử dụng Ứng dụng Công dân số cho thấy "Bình dân học vụ số" tại TP.HCM đang dần đi từ chủ trương thành những hoạt động cụ thể trong đời sống.

Đằng sau mỗi con số là thêm một người biết sử dụng công nghệ, thêm một cán bộ làm việc trên môi trường số và thêm một cộng đồng có khả năng thích ứng với quá trình chuyển đổi số. Đó cũng là cách những con số trở thành minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của "Bình dân học vụ số" tại thành phố.