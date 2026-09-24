Hàng chục lao động tại xã Phước Trà học nghề thú y

Lao động nông thôn tại xã Phước Trà tham gia lớp học nghề thú y mở tại địa phương. Ảnh: D.L

Tham gia lớp học nghề thú y trình độ dưới 3 tháng gồm 23 lao động nông thôn của xã, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia. Lớp học do Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Phước Trà tổ chức, nhằm nâng cao tay nghề, tạo sinh kế ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp dịch vụ tại địa phương.

Lớp học được thiết kế theo chương trình giảng dạy riêng nhằm trang bị cho người dân những kiến thức thực tế nhất, giúp chủ động trong việc chăn nuôi gia súc, gia cầm tại gia đình và hướng tới phát triển các mô hình trang trại an toàn sinh học.

Lớp học kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành ngay tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn, đảm bảo học viên "học đi đôi với hành", có thể tự tay thực hiện các thao tác chuyên môn ngay sau khi tốt nghiệp.

Chương trình học tập trung vào các nội dung cốt lõi bao gồm: hướng dẫn quy trình nuôi dưỡng các loại gia súc, gia cầm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; nhận biết các dấu hiệu lâm sàng, nguyên nhân và cách xử lý, điều trị các bệnh phổ biến trên vật nuôi; hướng dẫn an toàn trong việc sử dụng thuốc thú y, lịch tiêm phòng định kỳ để chủ động phòng chống dịch bệnh tại địa phương; biện pháp khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường chăn nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.