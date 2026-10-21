Hàng chục học sinh nhập viện sau khi bị ong đốt

Ngày 21/10, bác sĩ Trương Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho 27 học sinh bị ong đốt.

27 học sinh nhập viện sau khi bị ong tấn công. Ảnh: BVĐKKVTH.

Đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 27 học sinh với các triệu chứng đau, ngứa, nổi mề đay, sưng... Khai thác bệnh sử, học sinh cho biết, khi đang ở khu vực gần trường thì bất ngờ bị đàn ong làm tổ gần đó tấn công. Y tế học đường cùng trạm y tế địa phương tổ chức sơ cứu. Những học sinh có biểu hiện nặng hơn được đưa tới viện điều trị.

Theo bác sĩ Vĩnh, khi nhập viện các học sinh có biểu hiện điển hình của tình trạng bị ong đốt ở mức phản vệ độ 1. Với số lượng bệnh nhi đông, bệnh viện huy động bác sĩ và khoa liên quan để tiếp nhận, điều trị cho các cháu. Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ phù hợp, tình trạng dần ổn định. Hiện các cháu tiếp tục được theo dõi, điều trị tại viện.

Khi nhập viện các học sinh có biểu hiện điển hình của tình trạng bị ong đốt ở mức phản vệ độ 1. Ảnh: BVĐKKVTH.

Bác sĩ Vĩnh khuyến cáo mọi người, đặc biệt là trẻ em không di chuyển tới các khu vực có ong làm tổ. khi phát hiện tổ ong, tuyệt đối không chọc phá hoặc có hành động kích động tổ ong, cần báo ngay cho người lớn để có biện pháp xử lý an toàn.

Nếu bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, báo cho người lớn và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng phù môi hoặc lưỡi, mệt lả hay bất tỉnh, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không chủ quan vì các phản ứng nguy hiểm do ong đốt có thể diễn biến nhanh.