Hàng chục hoạt động chào đón tân sinh viên TP.HCM

Ngày hội Tân sinh viên TP.HCM lần thứ XXI năm 2026 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 tại Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, với 58 hoạt động học thuật, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, công nghệ, kỹ năng và chăm lo cho học sinh, sinh viên.

Ngày hội là một trong 4 hoạt động thuộc chuỗi Ngày hội Chào năm học mới 2026 - 2027, nhằm tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, kết nối và hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập với môi trường học tập mới.

Hàng ngàn sinh viên tham gia các hoạt động.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức như Giải Việt dã học sinh, sinh viên Thành phố mở rộng, Liên hoan nhóm nhảy “Beat of youth”, Đêm hội Tân sinh viên - Gala “RISE UP”, các giải thể thao điện tử, cờ vua - cờ tướng, kéo co.

Bên cạnh đó là các workshop, talkshow về AI, ngoại ngữ, việc làm, tài chính, sức khỏe, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cùng các không gian trải nghiệm công nghệ VR - AR, văn hóa đọc, nghệ thuật dân gian, môi trường và chợ phiên sinh viên.

Các hoạt động hướng đến việc giúp tân sinh viên làm quen với bạn bè, thầy cô, các phong trào Đoàn - Hội, đồng thời tiếp cận những thông tin, kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và rèn luyện.

Đa dạng hoạt động chào mừng tân sinh viên.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, công tác chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai.

Từ ngày 5 - 12/9/2026, Quỹ học bổng bảo trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã trao 513,5 triệu đồng cho 167 học sinh tại 122 cơ sở giáo dục. Đây là năm thứ 5 liên tiếp chương trình được thực hiện vào đầu năm học mới.

Trong năm học 2026 - 2027, dự kiến có 502 suất học bổng với tổng giá trị gần 5,1 tỷ đồng được trao cho học sinh, sinh viên.

Sinh viên trải nghiệm các hoạt động.

Trong đó có 45 suất học bổng bảo trợ “Hy vọng” trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; 100 suất học bổng Power On trị giá 2,25 tỷ đồng; 80 suất học bổng Gia đình Adams Foundation trị giá 400 triệu đồng; 100 suất học bổng Bruce Langone Foundation trị giá 500 triệu đồng và 10 suất học bổng Gia đình Carroll trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình tiếp tục duy trì học bổng NVC cho 36 sinh viên và kết nối hồ sơ cho các chương trình học bổng SCG Sharing The Dream, học bổng dành cho sinh viên mồ côi, học bổng Tiếp sức mùa thi và học bổng Vượt khó - Tiếp sức đến trường.

Ngày hội Tân sinh viên TP.HCM diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra tổng kết Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026, đánh dấu 30 năm hoạt động hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng tại TP.HCM (1997 - 2026) và 25 năm Chương trình Tiếp sức mùa thi (2001 - 2026).

Từ hỗ trợ thí sinh trước kỳ thi đến kết nối học bổng, chăm lo khi bước vào giảng đường, chuỗi hoạt động hướng đến việc duy trì sự đồng hành với học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện.