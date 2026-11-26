Trường Sơn Rally có tên đầy đủ là Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026. Đây là giải đua tiêu chuẩn motorsport quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Giải sẽ chính thức diễn ra trong 5 ngày từ 2 - 6/12 với hai hạng mục thi đấu chính là Rally Sprint (ô tô) và Motorcycle (xe máy).

Đại diện Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA (bên trái) trao chứng nhận cho Trưởng ban tổ chức giải đua Trường Sơn Rally 2026 - Ảnh: BTC

Ở hạng mục ô tô, các đội đua sẽ thi đấu theo thể thức tính giờ tích lũy. Mỗi đội đua gồm 1 Lái chính (Driver) và 1 Lái phụ (Co-driver) phối hợp điều hướng. Dành cho dòng xe SUV/bán tải 4x4, hạng mục này được chia thành hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production). Các đội sẽ chinh phục 9 chặng đặc biệt (Special Stage - SS) với tổng cự ly thi đấu gần 60 km, được chia thành 3 phân đoạn (Section) và diễn ra liên tục trong hai ngày thi đấu chính thức từ 5 - 6/12/2026.

Trong khi đó, hạng mục xe máy cũng thi đấu theo thể thức Rally Sprint, với hai hạng xe Big Adv (xe có dung tích xi-lanh từ 900cc trở lên) và Mid Adv (xe có dung tích xi-lanh từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe.

Các vận động viên nhóm mô tô tranh tài trên những cung đường địa hình theo hình thức Rally Sprint, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và không sử dụng Route Book. Các xe xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Thành tích được xác định dựa trên tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng theo bảng tổng sắp (Overall Rankings), qua đó tìm ra những tay đua xuất sắc nhất ở mỗi hạng.

Các chuyên gia quốc tế và tay đua chuyên nghiệp chia sẻ về thể thức đua xe rally và tầm quan trọng của giải đua quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam - Ảnh: BTC

Nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn ở cấp độ cao nhất, toàn bộ vận động viên cùng phương tiện tham dự bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA).

Theo tiết lộ từ đại diện ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại đã có 16 đội đua xác nhận tham dự. Trong đó có 5 đội đua của Việt Nam và 11 đội quốc tế đến từ Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.... Ở hạng mục mô tô hiện cũng đã có 50 tay đua chuyên nghiệp xác nhận tham dự.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đua xe Rally tiêu chuẩn quốc tế được ghi danh Việt Nam trên bản đồ đua xe Rally châu Á. Giải đua được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME) và sự hỗ trợ từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).