Hàng chục con trăn, rắn được nuôi nhốt trái phép giữa Thủ đô

Ngày 17/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm nuôi nhốt trái phép các loài động vật quý, nguy hiểm tại phường Tây Hồ.

Cụ thể, ngày 16/9, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đối với P.Đ.T. (SN 2003, trú tại phường Tây Hồ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn các loại không có giấy tờ hợp pháp.

Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. khai nhận đã mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã từ các nguồn không rõ ràng nhằm mục đích kiếm lời, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Hành vi nuôi động vật rừng trái quy định, không có hồ sơ lâm sản được xem xét xử lý theo Điều 24 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt, tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định; khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.