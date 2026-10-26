Hàng chục cảnh sát vây bắt hai người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên nóc nhà

Cảnh sát bao vây ngôi nhà.

Chiều 26/10, hàng chục cảnh sát xuất hiện tại một ngôi nhà hai tầng tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, phong tỏa ngôi nhà và một đoạn tuyến đường Quốc lộ 217B để vây bắt hai người nghi liên quan tới ma túy.

Hai người đàn ông ẩn nấp trên khu vực sân tầng hai, gần vị trí đặt két nước của ngôi nhà, với biểu hiện bất thường. Một người liên tục cầm kiếm chém loạn xạ.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt người từ Hải Phòng trốn đến địa bàn xã.

Hai đối tượng cố thủ trên tầng 2 ngôi nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt. Theo thông tin ban đầu, những người liên quan đến từ Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ một phụ nữ, trong khi hai người đàn ông vẫn cố thủ trên nóc nhà.

Theo ghi nhận đến 16h30 cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng liên quan đang phong tỏa hiện trường, tìm phương án tiếp cận và khống chế hai người này.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Vụ việc xảy ra ngay sát Quốc lộ 217B, thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Hàng trăm người đã tập trung theo dõi diễn biến vụ việc, khiến khu vực xung quanh hiện trường trở nên đông đúc.