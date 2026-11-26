Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp tập trung kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, hạn chế nguy cơ mất ổn định huyết động ở sản phụ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Đó là chị S.V.N. (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) mang thai lần thứ ba. Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, thai phụ xuất hiện tình trạng ho, sốt, sau đó những cơn khó thở ngày càng tăng. Khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, thai đã 35 tuần 2 ngày, chưa chuyển dạ. Thai phụ phải thở oxy, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) duy trì ở mức 94-96%.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận thai phụ có tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ đang kiểm soát bằng chế độ ăn. Đáng chú ý, người bệnh còn mắc bệnh lý tim mạch phức tạp, gồm hở van hai lá nặng do sa van, đứt một phần dây chằng van hai lá, kèm rối loạn nhịp tim với ngoại tâm thu thất dày.

Kết quả siêu âm tim cấp cứu tại giường cho thấy chức năng tâm thu thất trái suy giảm nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 32%, giãn buồng tim, giảm vận động các thành thất trái, hở van hai lá nặng và tăng áp lực động mạch phổi.

Các bác sĩ xác định sản phụ bị phù phổi cấp trên nền suy tim, đồng thời theo dõi tiền sản giật thể nặng, viêm phế quản co thắt và nguy cơ suy thai.

Đây là tình huống sản khoa nguy cơ rất cao. Khi khả năng bơm máu của tim suy giảm nghiêm trọng, người mẹ có thể diễn tiến suy hô hấp, rối loạn huyết động, đe dọa tính mạng. Thai nhi chưa đủ tháng cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tình trạng hô hấp và tuần hoàn của mẹ tiếp tục xấu đi.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, người mẹ vượt qua giai đoạn nguy kịch. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Sản-Phụ khoa, Nội Tim mạch, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Nhi khoa khẩn trương hội chẩn, thống nhất phương án xử trí. Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Huỳnh Yến Nhi, Phụ trách khoa Sản-Phụ khoa, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, thách thức lớn nhất là sản phụ đang suy tim nặng, phù phổi cấp trong khi thai kỳ mới 35 tuần.

Việc tiếp tục kéo dài thai kỳ có thể làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch của người mẹ, nhưng phẫu thuật và gây mê trong tình trạng chức năng tim suy giảm cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sau khi đánh giá toàn diện, các chuyên khoa thống nhất chấm dứt thai kỳ bằng phẫu thuật lấy thai cấp cứu, đồng thời chuẩn bị phương án gây mê, hồi sức và chăm sóc trẻ sơ sinh. Cuộc mổ được triển khai ngay trong đêm. Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp tập trung kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, hạn chế nguy cơ mất ổn định huyết động ở sản phụ.

Lúc 3 giờ 5 phút, bé trai nặng 3.500gram chào đời, có điểm Apgar 5 ở phút đầu và 6 ở phút thứ năm. Trẻ được các bác sĩ Nhi khoa tiếp nhận, hỗ trợ và theo dõi sau sinh. Sau đó, em bé được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu về sơ sinh. Người mẹ được chuyển về Khoa hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và điều trị tình trạng suy tim, phù phổi cấp.

Thăm hỏi thai phụ trước khi xuất viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, người mẹ vượt qua giai đoạn nguy kịch. Do chức năng tim suy giảm nặng, sản phụ tiếp tục được điều trị, theo dõi sát tình trạng hô hấp, huyết động và các biến chứng tim mạch sau sinh.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Huỳnh Yến Nhi, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những trường hợp lớn tuổi, có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường thai kỳ, cần khám thai đầy đủ. Các biểu hiện như khó thở tăng dần, khó thở khi nằm, hồi hộp, mệt bất thường hoặc phù nhiều không nên xem nhẹ, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo biến chứng tim mạch nguy hiểm. Thai phụ cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời.