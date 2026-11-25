NHẬT BẢN - Ở Nhật Bản, có một nghịch lý đang ngày càng phổ biến: nhiều người không còn xem nhà đất thừa kế là tài sản, mà là gánh nặng. Họ sẵn sàng nộp tiền để trả lại đất cho nhà nước, thay vì nhận thừa kế.