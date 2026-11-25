Hàng cây xanh – điểm nhấn không gian đô thị của Hà Nội
Bên cạnh những hàng cây cổ thụ gắn với ký ức bao thế hệ người Hà Nội, các tuyến đường và khu đô thị mới đang khoác lên mình diện mạo xanh tươi từ những hàng cây được quy hoạch đồng bộ. Từ cửa ngõ phía Đông rợp bóng bàng Đài Loan thẳng tắp đến các tuyến phố hiện đại, việc lựa chọn và tổ chức hệ thống cây xanh đang kiến tạo nên không gian đô thị hài hòa, thân thiện với môi trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hang-cay-xanh-diem-nhan-khong-gian-do-thi-cua-ha-noi-24626112520591228.htm