Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa qua đã đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đến năm 2027-2028, do nhiều hạng mục quan trọng không thể hoàn thành theo tiến độ hợp đồng trong năm nay.

Liên quan đề xuất này, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết hiện đã có chủ trương sẽ đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2027 nhưng chưa rõ mốc thời gian cụ thể.

Đại diện cơ quan quản lý hàng không đánh giá việc đưa sân bay vào khai thác thương mại sang năm sau thay vì mốc 24/12 như dự kiến rất phù hợp với điều kiện thực tế. Điều này giúp dự án hoàn thiện đúng quy trình, đạt chất lượng kỹ thuật và an toàn tốt hơn.

Hãng bay cần thêm thời gian

Thực tế, các hãng bay nội địa và quốc tế cũng ủng hộ quyết định nói trên. Trước đó, 34 hãng hàng không quốc tế đã đề nghị lùi thời gian chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Long Thành. Trong đó, 10 hãng mong muốn chuyển sang khai thác từ mùa hè năm 2028.

Lãnh đạo một hãng hàng không trong nước cho rằng việc điều chỉnh tiến độ khai thác sân bay Long Thành có thể tạo thêm dư địa để các hãng chủ động chuẩn bị nguồn lực và phương án vận hành.

Theo vị này, việc đưa một sân bay quy mô lớn vào khai thác không chỉ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng hạ tầng mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng đồng bộ của các đơn vị tham gia khai thác.

Với hãng hàng không, việc chuyển một phần hoạt động sang sân bay mới kéo theo nhiều công việc như bố trí đội tàu bay, sắp xếp lịch khai thác, điều chuyển nhân sự, chuẩn bị dịch vụ mặt đất và xây dựng phương án phục vụ hành khách.

Do đó, một mốc khai thác được xác định trên cơ sở mức độ sẵn sàng thực tế sẽ giúp hãng có thêm thời gian hoàn thiện kế hoạch, hạn chế những phát sinh trong giai đoạn đầu.

Theo ACV, một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lãnh đạo hãng bay này cũng nhìn nhận Long Thành là cơ hội mở rộng năng lực khai thác hàng không của Việt Nam trong dài hạn. Vì vậy, điều quan trọng không nhất thiết là đưa sân bay vào hoạt động sớm nhất có thể, mà là bảo đảm các hạng mục, quy trình và dịch vụ vận hành đồng bộ để sân bay có thể khai thác ổn định ngay từ đầu.

Trong khi đó, đại diện một hãng hàng không nước ngoài nhìn nhận việc đưa hoạt động khai thác đến một sân bay mới đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hơn so với việc chỉ chuyển một số chuyến bay giữa các cảng hàng không hiện hữu.

Theo vị này, hãng cần đánh giá đầy đủ năng lực phục vụ của sân bay, hệ thống làm thủ tục, xử lý hành lý, cung ứng nhiên liệu, dịch vụ mặt đất và khả năng phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Những yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ, chỉ cần một khâu chưa sẵn sàng cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình khai thác.

Đối với hãng hàng không quốc tế, việc chuyển sân bay còn liên quan đến kế hoạch bán vé, lịch bay theo mùa, kết nối mạng bay và phương án trung chuyển hành khách.

"Một thay đổi về địa điểm khai thác có thể kéo theo việc điều chỉnh hệ thống phân phối vé, thông tin chuyến bay và hoạt động phối hợp với các đối tác tại điểm đến", đại diện hãng bay nhấn mạnh.

Đại diện hãng cho rằng doanh nghiệp cần có đủ thời gian để đánh giá hiệu quả thương mại trước khi quyết định chuyển hoạt động. Bên cạnh hạ tầng tại sân bay, khả năng kết nối giao thông với trung tâm thành phố, hệ thống dịch vụ và sự thuận tiện đối với hành khách cũng là những yếu tố quan trọng.

Hệ lụy nếu ép hãng chuyển sân bay

Ở góc độ chuyên gia, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, cho rằng không nên nóng vội đưa Long Thành vào khai thác thương mại

Theo ông, tiến độ của mỗi công trình cần được xác định dựa trên điều kiện thực tế.

"Các mốc thời gian được đặt ra nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch, không nên trở thành áp lực khiến các bên phải chạy theo tiến độ bằng mọi giá", ông Tống cho biết.

Ông cũng lưu ý hạ tầng kết nối Long Thành chưa hoàn thiện đồng bộ, trong khi nhiều hạng mục tại sân bay vẫn cần thời gian hoàn tất và vận hành thử. Nếu đưa vào khai thác khi nhân sự, thiết bị và quy trình chưa thực sự thuần thục, sân bay có thể phát sinh những trục trặc trong giai đoạn đầu.

Chuyên gia cho rằng sân bay có thể phát sinh những trục trặc trong giai đoạn đầu khi nhân sự, thiết bị và quy trình chưa thực sự thuần thục. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một vấn đề khác là việc bố trí nhân sự. Hiện, phần lớn lao động làm việc tại Tân Sơn Nhất và sinh sống tại TP.HCM. Nếu chuyển ra Long Thành, doanh nghiệp cần tính đến việc đi lại, điều kiện làm việc và khả năng giữ chân nhân viên.

Ông Tống còn nhấn mạnh việc việc thúc ép các hãng bay dời ra Long Thành sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ.

Theo ông, không nên đóng bớt hoạt động tại Tân Sơn Nhất để buộc các hãng chuyển sang Long Thành. Hành khách cần có quyền lựa chọn, còn doanh nghiệp phải được cân nhắc phương án khai thác phù hợp.

Ông dẫn kinh nghiệm sân bay thứ hai của Sydney (Australia), cho rằng hai sân bay có thể được tổ chức khai thác độc lập, trong đó các hãng hàng không chủ động lựa chọn và thỏa thuận hoạt động tại từng cảng. Thay vì điều chuyển những chuyến bay đang khai thác ổn định, Long Thành nên tập trung thu hút các đường bay mới.

Vị chuyên gia cho rằng Long Thành nên được khai thác từng bước, bắt đầu chuyên chở hàng hóa trước khoảng nửa năm để rà soát quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đón hành khách.

"Khách hàng hay doanh nghiệp đều sẽ chọn phương án nào thuận tiện, mang lại lợi ích cao hơn cho họ", ông Tống nhấn mạnh.