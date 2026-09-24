Hàng bánh Trung thu truyền thống trên phố Thụy Khê, mỗi khách chỉ được mua 1 cặp

Sáng 24/9, rất nhiều khách đang xếp hàng trước cửa hàng bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê (Hà Nội). Nhiều người nhẫn nại xếp hàng dưới thời tiết oi bức, cũng có người bỏ cuộc.

Nhiều người xếp hàng mua bánh Trung thu Bảo Phương. Ảnh Quỳnh Mai.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống sáng 24/9, tại cửa hàng, khách đến mua bánh rất đông.

Bên trong cửa hàng, các nhân viên liên tục lấy bánh, đóng hộp và phục vụ khách. Không khí bán hàng diễn ra khẩn trương, nhân viên gần như luôn tay để đáp ứng lượng khách đang chờ bên ngoài.

Tại khu vực bán hàng, bánh dẻo là một trong những loại còn được bày bán khá nhiều. Trong khi đó, nhiều khách liên tục hỏi nhân viên về các loại bánh nướng, bánh nhân thập cẩm.

Xếp hàng gần một giờ, chỉ mua được 1 cặp bánh

Anh Cao Xuân Tân (SN 2005, ở Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội) cho biết, anh đến cửa hàng với ý định mua 6 cặp bánh nướng, dẻo. Tuy nhiên, sau gần một giờ xếp hàng, anh chỉ mua được 1 cặp bánh nướng và bánh dẻo thập cẩm.

Anh Cao Xuân Tân sau gần một giờ xếp hàng, anh chỉ mua được 1 cặp bánh nướng - dẻo thập cẩm. Ảnh: QM.

“Cả nhà tôi đều thích ăn bánh cửa hàng này. Mua được ít quá, không biết tính thế nào”, anh Tân chia sẻ.

Cùng đến mua bánh, bà Nguyễn Kim Oanh (SN 1963, ở Phương Mai, Hồng Mai, Hà Nội) cho biết, bà muốn mua 3 hộp bánh thập cẩm dăm bông, tổng là 12 chiếc. Tuy nhiên, do bánh đã hết, bà chỉ mua được 1 hộp 4 chiếc.

“Tôi mua về ăn, muốn mua 3 hộp nhưng hết, nên đành mua được bao nhiêu thì mua”, bà Oanh nói.

Bà Nguyễn Kim Oanh chỉ mua được 1 hộp 4 chiếc. Ảnh: Quỳnh Mai.

Còn anh Đặng Như Ngọc (34 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đã đến xếp hàng từ khoảng 6h, nhưng thấy khách quá đông nên phải quay về. Đến khoảng 9h, anh Ngọc quay lại và tiếp tục xếp hàng, song sau một thời gian chờ đợi vẫn chưa đến lượt.

Theo anh Ngọc, anh định mua khoảng 6 cặp bánh, chủ yếu là bánh nhân thập cẩm để mang về ăn và biếu người thân.

Anh Ngọc cho biết, trước đây thấy nhiều người mua bánh tại đây về ăn nên anh cũng mua thử. Bánh Trung thu ở cửa hàng này hợp khẩu vị nên năm nay tiếp tục tìm mua để ăn và đem biếu.

Anh Đặng Như Ngọc xếp hàng từ 6h sáng nhưng do quá đông phải quay về, 9h anh tiếp tục trở lại chờ mua bánh. Ảnh: Quỳnh Mai.

Giá bánh từ 80.000 đồng/chiếc

Theo bảng giá được công bố trên website của cửa hàng, các loại bánh được bán với nhiều mức giá khác nhau. Bánh dẻo thập cẩm jambong có giá 80.000 đồng/chiếc; bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo thập cẩm có giá 90.000 đồng/chiếc; bánh nướng đậu xanh trứng muối 110.000 đồng/chiếc.

Một số hộp bánh 2 chiếc được niêm yết giá khoảng 180.000 đồng/hộp, trong khi hộp 4 bánh có giá khoảng 360.000-380.000 đồng/hộp, tùy loại.

Với những khách dự định mua số lượng lớn để biếu hoặc sử dụng trong gia đình, tổng chi phí có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hơn một triệu đồng.

Nhân viên tấp nập bán hàng. Ảnh: QM.

Trao đổi với phóng viên, nhân viên cửa hàng cho biết, những ngày này khá đông khách, một phần do sắp đến Rằm Trung thu. Nhiều người tranh thủ mua bánh về thắp hương, sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu.

Theo nhân viên cửa hàng, sau Rằm Trung thu, lượng khách dự kiến sẽ giảm hơn so với những ngày trước Rằm.

Đáng chú ý, cửa hàng hiện vẫn nhận giao bánh cho khách có nhu cầu, phí vận chuyển do khách chi trả.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có người nhận dịch vụ mua hộ bánh, với mức chênh khoảng 10.000 đồng/chiếc. Khách có nhu cầu chỉ cần đặt số lượng, loại bánh và trả thêm phí mua hộ, thay vì trực tiếp đến xếp hàng. Không ít người lựa chọn hình thức này để tiết kiệm thời gian, nhất là trong những ngày cận Rằm khi lượng khách trực tiếp đến mua bánh tăng cao.

Video nhiều người xếp hàng mua bánh Trung thu: