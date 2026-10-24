Hãng Baidu (Trung Quốc) thử nghiệm xe taxi tự lái trên đường phố London

Mẫu xe tự lái (AV) mới của Baidu, Apollo RT6 xuất hiện bên lề Hội nghị Baidu World tại Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2022.

Hai công ty đã bắt đầu thử nghiệm xe tại London với sự giám sát của tài xế an toàn từ mùa hè vừa qua. Họ dự kiến ​​sẽ vận hành các phương tiện hoàn toàn không cần người lái tại London này vào năm tới, hướng tới mục tiêu ra mắt thương mại vào năm 2027.

Sự hợp tác giữa Lyft (công ty gọi xe có trụ sở tại San Francisco) và Baidu (Trung Quốc) tại London diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang nỗ lực thông qua lệnh cấm vĩnh viễn đối với ô tô Trung Quốc tại Mỹ, buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển hướng tập trung sang thị trường châu Âu.

Cuộc cạnh tranh giữa các đơn vị phát triển taxi tự lái tại London đang trở nên gay gắt. Wayve – một công ty khởi nghiệp về xe tự lái của Anh – cùng với Uber (đối thủ của Lyft) đã triển khai dịch vụ taxi tự lái tại London từ tháng 9, với giai đoạn đầu vẫn có tài xế an toàn ngồi sau vô lăng.

Waymo, công ty taxi tự lái thuộc Alphabet (công ty mẹ của Google), cũng đặt mục tiêu ra mắt dịch vụ gọi xe hoàn toàn không cần người lái tại London vào cuối năm nay.

Mẫu xe tự lái (AV) mới của Baidu mang tên Apollo RT6, với vô lăng có thể tháo rời.

Ông Danny O'Gorman, Tổng giám đốc Freenow tại Anh, cho biết London là một môi trường thử nghiệm đặc biệt lý tưởng với nhiều gờ giảm tốc, đường phố hẹp và các tuyến đường giới hạn tốc độ ở mức khoảng 32 km/h.

"Chiếc xe đang trải qua quá trình học các quy tắc giao thông, giống như cách một người học lái xe chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch vậy", ông O'Gorman chia sẻ với Reuters trong một chuyến xe thử nghiệm.

Ông O'Gorman cho biết thêm rằng công ty đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giao thông London và kỳ vọng sẽ sớm nhận được các hướng dẫn pháp lý trong tuần tới. Ông thừa nhận rằng công nghệ mới "đôi khi có thể gây lo ngại", nhưng phần lớn người dân London lại cảm thấy hào hứng trước triển vọng này.

Theo ông O'Gorman, các xe taxi tự lái không nhằm mục đích thay thế những chiếc xe taxi màu đen nổi tiếng tại London. Công ty đang dự kiến ​​triển khai "vài chục chiếc xe trong một hoặc hai năm tới" để thăm dò thị trường.

"Đối với dịch vụ taxi tại London thì đây không phải là sự thay thế, Bởi những chiếc taxi màu đen đã là một phần không thể thiếu của London", ông O'Gorman nói.