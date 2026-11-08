Hancorp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, UPCoM: HAN) vừa công bố thông tin bất thường về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, Hancorp hiện có 357 cổ đông không phải cổ đông lớn, sở hữu tổng cộng 1.648.392 cổ phiếu, tương ứng 1,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong khi đó, điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15, quy định công ty đại chúng phải có ít nhất 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Như vậy, dù đáp ứng yêu cầu về số lượng cổ đông, Hancorp chưa đạt điều kiện về tỉ lệ cổ phần do nhóm cổ đông này sở hữu.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở cơ cấu vốn tập trung tại doanh nghiệp. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Hancorp có vốn điều lệ gần 1.410,5 tỷ đồng, tương ứng hơn 141 triệu cổ phiếu. Trong đó, phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng đại diện đạt gần 1.394 tỷ đồng, chiếm khoảng 98,83% vốn điều lệ. Các cổ đông khác nắm giữ hơn 16,48 tỷ đồng, tương đương 1,17%.

Cơ cấu sở hữu này không thay đổi so với đầu năm 2026, khiến tỉ lệ cổ phần do các cổ đông bên ngoài nắm giữ thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy định đối với công ty đại chúng.

Trên thị trường, cổ phiếu HAN hiện cũng đang giao dịch quanh vùng giá thấp, chỉ đạt 7.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch kém tích cực.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAN (Ảnh: SSI).

Bên cạnh các thông tin trên, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cũng cho thấy một số điểm đáng chú ý trong tình hình kinh doanh và tài chính của Hancorp.

Trong quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 494,3 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 6 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hancorp ghi nhận gần 2.140 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 27,9 tỷ đồng, giảm 2,8%. Biên lợi nhuận sau thuế tương ứng khoảng 1,3% doanh thu thuần.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hancorp đạt hơn 7.245 tỷ đồng, tăng khoảng 309 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 3.990 tỷ đồng, tương đương trên 55% tổng tài sản và tăng khoảng 536 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt hơn 2.407 tỷ đồng, tăng gần 251 tỷ đồng so với đầu năm. Một số khoản phải thu có giá trị lớn gồm Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất với 478,6 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 với hơn 235,2 tỷ đồng; UBND tỉnh Đồng Nai với hơn 100 tỷ đồng và Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với hơn 88 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu từ Chi nhánh tại Hưng Yên của CTCP Vinahomes còn gần 88,9 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với đầu năm.

Cùng với các khoản phải thu, hàng tồn kho của Hancorp đạt hơn 1.628 tỷ đồng, tăng khoảng 50 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai khoản mục này đã chiếm hơn 77% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 492 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn khoảng 248 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hancorp đạt hơn 5.460 tỷ đồng, tăng khoảng 179 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 1.785 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm hơn 615 tỷ đồng, cao hơn mức âm 360 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hancorp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp cũng có các công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển dự án.