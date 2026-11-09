Hancorp (HAN): Không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, rục rịch thay đổi nhân sự cấp cao

Cơ cấu cổ đông quá cô đặc và kế hoạch tổ chức đại hội bất thường

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin bất thường về tình trạng tư cách pháp nhân. Theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Hancorp hiện chỉ có 357 cổ đông không phải là cổ đông lớn. Nhóm nhà đầu tư này sở hữu tổng cộng gần 1,65 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15, một công ty đại chúng bắt buộc phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Với tỷ lệ sở hữu tự do chuyển nhượng chỉ đạt 1,17%, Hancorp chính thức không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Nguyên nhân chính của tình trạng này được thể hiện rõ trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2026, khi phần vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chiếm tới 98,83% và toàn bộ các cổ đông khác chỉ nắm giữ 1,17% phần vốn còn lại.

Cùng với thông tin về tư cách pháp nhân, Hancorp cũng chốt ngày 10/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này dự kiến là thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 đến 2029. Các thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được tổng công ty gửi trực tiếp đến cổ đông qua thư mời.

Doanh thu sụt giảm và tình hình tài chính sau ba quý hoạt động

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Hancorp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 494 tỷ đồng. Con số này tương đương mức giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế của tổng công ty trong quý này vẫn đạt khoảng 6 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ gần 8%.

Xét lũy kế chín tháng đầu năm 2026, bức tranh tài chính của Hancorp cho thấy sự đi xuống ở cả hai chỉ tiêu quan trọng. Tổng doanh thu thuần đạt gần 2.140 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2025. Kéo theo đó, lãi ròng của doanh nghiệp cũng lùi về mức gần 27,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 2,8%. Việc duy trì khả năng sinh lời ổn định tiếp tục là bài toán đặt ra cho ban điều hành trong giai đoạn cuối năm.

Trên bảng cân đối kế toán, quy mô tài sản của doanh nghiệp xây dựng này vẫn tiếp tục mở rộng. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hancorp đạt hơn 7.245 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, quy mô tài sản đã tăng thêm khoảng 309 tỷ đồng, phản ánh quá trình tích lũy và luân chuyển các nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động thi công và quản lý dự án.