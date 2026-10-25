Hanami dango – Những viên bánh gạo ba màu của Nhật Bản

Hanami dango được làm từ bột gạo, nhào với nước rồi tạo thành những viên tròn nhỏ, sau đó đem luộc hoặc hấp chín. Bánh có kết cấu mềm dai, vị ngọt nhẹ và thường được xiên thành từng que để tiện thưởng thức.

Dango có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng loại ba màu hồng, trắng và xanh đặc biệt nổi bật nhờ vẻ ngoài thanh nhã, gợi liên tưởng đến cảnh sắc thiên nhiên theo mùa.

Ảnh: Daydaycook

Tên gọi hanami dango gắn với từ hanami, nghĩa là ngắm hoa. Vào mùa hoa anh đào nở, người Nhật thường tụ họp cùng gia đình, bạn bè tại công viên hoặc dưới những tán cây sakura để thưởng ngoạn cảnh sắc, dùng trà và ăn các món bánh truyền thống.

Những xiên dango ba màu trở thành món ăn nhẹ tiện lợi trong các buổi dã ngoại mùa xuân.

Ảnh: Kitsune Golden

Ba màu bánh thường được giải thích theo ý nghĩa tượng trưng cho các mùa trong năm. Màu hồng gợi hoa anh đào và mùa xuân, màu trắng tượng trưng cho tuyết mùa đông, còn màu xanh đại diện cho cỏ cây và sức sống của mùa hè.

Cách lý giải này giúp xiên bánh nhỏ mang hình ảnh chuyển mùa, từ những ngày lạnh sang thời điểm thiên nhiên đâm chồi nảy lộc.

Tuy nhiên, ý nghĩa của các màu sắc có nhiều cách diễn giải tùy theo nguồn và truyền thống.

Wom Japan

Ảnh: Nippon Japan Travel

Không giống những loại bánh ngọt có nhân kem hoặc phủ nhiều lớp sốt, hanami dango thường giữ cách chế biến tương đối đơn giản.

Hương vị nhẹ nhàng của bánh phù hợp khi dùng cùng trà xanh giúp cân bằng vị ngọt và tạo cảm giác thư thái. Một số loại dango khác có thể được phủ sốt xì dầu ngọt, bột đậu nành rang hoặc ăn cùng nhân đậu đỏ, cho thấy sự phong phú của dòng bánh gạo truyền thống Nhật Bản.

Ảnh: Golden Japanese Tea

Ảnh: Nishikidori

Hanami dango cũng gắn với câu thành ngữ nổi tiếng của Nhật Bản: Hana yori dango, có thể hiểu là “thích bánh hơn hoa”. Câu nói thường được dùng để chỉ việc ưu tiên những niềm vui thiết thực thay vì chỉ ngắm vẻ đẹp bên ngoài.

Khi đặt trong bối cảnh lễ hội ngắm hoa, thành ngữ này mang sắc thái hài hước, nhắc đến sức hấp dẫn của những món ăn ngon giữa khung cảnh mùa xuân thơ mộng.

Ảnh: Nishikidori

Ngày nay, hanami dango - dango ba màu vẫn được bày bán tại các cửa hàng bánh truyền thống, siêu thị và quầy hàng trong những dịp lễ hội ở Nhật Bản.

Với hình dáng nhỏ xinh, màu sắc dịu mắt và hương vị mộc mạc, món bánh không chỉ là thức quà ngọt mà còn lưu giữ một phần văn hóa thưởng ngoạn bốn mùa của người Nhật.