Hận tình cũ đi lấy chồng, gã thanh niên vung dao chém trọng thương 3 người nhà bạn gái

​Ngày 15/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phước Hải. Nghi phạm gây án là Nguyễn Trí Hào (SN 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải).

Đối tượng Nguyễn Trí Hào - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

​Theo kết quả điều tra bước đầu, trước đây Nguyễn Trí Hào và chị P.T.M.H. (SN 1998, trú tại xã Phước Hải) từng có thời gian nảy sinh quan hệ tình cảm nhưng sau đó đã chia tay.

Gần đây, sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương, Hào búc xúc khi biết tin chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh lòng thù tức, ôm hận trong lòng.

​Khoảng 18h20 ngày 13/9, sau khi đã nhậu say, ma men dẫn lối cộng với bản tính côn đồ, Hào xách theo một con dao hung hăng tìm đến nhà chị H. với mục đích "nói chuyện" và giải quyết mâu thuẫn.

​Tuy nhiên, thời điểm Hào xông vào nhà, chị H. lại không có mặt, gặp những người thân trong gia đình chị H. gồm: ông P.H.T (SN 1954, cha chị H.), bà L.T.M (SN 1958, mẹ chị H.) và anh N.V.L (SN 1992, anh rể chị H.), đối tượng đã vung dao tấn công tới tấp vào cả ba người.

Hậu quả khiến ông P.H.T. bị thương nặng và tử vong ngay tại hiện trường; bà L.T.M. và anh N.V.L. bị nhiều vết chém, gục ngã trên vũng máu và được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

​Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án mạng xảy ra (đến 21h30 cùng ngày), lực lượng công an đã tóm gọn Nguyễn Trí Hào khi đối tượng này đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương.

​Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.