Han So Hee và Byeon Woo Seok cùng góp mặt trong dự án mới của Netflix

Solo Leveling vốn bắt đầu từ một tiểu thuyết mạng, sau đó được chuyển thể thành webtoon và anime. Câu chuyện xoay quanh Sung Jin Woo (Byeon Woo Seok), một Thợ săn hạng E, cấp bậc thấp nhất trong thế giới nơi những người sở hữu năng lực đặc biệt phải chiến đấu để bảo vệ nhân loại trước các quái vật xuất hiện từ những Cánh cổng bí ẩn.

Sau một lần cận kề cái chết, Sung Jin Woo bất ngờ có được năng lực đặc biệt. Từ đây, anh từng bước nâng cấp sức mạnh và trở thành nhân vật có vai trò quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ nhân loại.

Dàn diễn viên Solo Leveling quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: NSX

Han So Hee đảm nhận vai Cha Hae In, nữ Thợ săn hạng S duy nhất tại Hàn Quốc và là một trong 9 Thợ săn hạng S của quốc gia này. Nhân vật chủ yếu sử dụng trường kiếm trong chiến đấu.

Kang You Seok vào vai Yoo Jin Ho, con trai thứ hai của một gia đình tài phiệt đứng sau tập đoàn Yoojin. Sau khi cùng Sung Jin Woo tham gia các nhiệm vụ trong hầm ngục, Yoo Jin Ho dần trở thành người đồng hành và hỗ trợ anh như một người anh trai.

Sung Joon thủ vai Woo Jin Chul, đội trưởng Đội Giám sát thuộc Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, đồng thời là một Thợ săn hạng A. Công việc của Woo Jin Chul là theo dõi hoạt động của các Thợ săn. Anh cũng là người đầu tiên nghi ngờ Sung Jin Woo đã trải qua quá trình thức tỉnh năng lực lần nữa.

Byeon Woo Seok sẽ trở thành phiên bản người thật của Sung Woo Jin trong live-action Solo Leveling. Ảnh: DASHU

Bên cạnh dàn diễn viên chính, Lee Sung Min và Rain sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Lee Sung Min đảm nhận nhân vật Go Gun Hee, một Thợ săn cấp cao đã nghỉ hưu và hiện giữ chức chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý các Thợ săn và hội nhóm của họ trên toàn quốc. Trong những tình huống khẩn cấp, Go Gun Hee có quyền huy động lực lượng Thợ săn để ứng phó.

Rain vào vai Baek Yoon Ho, thủ lĩnh White Tiger Guild, một trong 5 hội Thợ săn lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ hai về thứ hạng. Baek Yoon Ho là Thợ săn hạng S, sở hữu khả năng biến đổi thành một ma thú.

Với Byeon Woo Seok trong vai chính cùng Han So Hee, Kang You Seok, Sung Joon, Lee Sung Min và Rain, Solo Leveling đang thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Những thông tin tiếp theo về dự án sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.