Han So Hee thu hút sự chú ý tại Paris

Han So Hee đã đăng tải một loạt ảnh mới lên Instagram, ghi lại khoảng thời gian cô ở Paris. Trong các bức ảnh, cô kết hợp mái tóc vàng cùng kính râm, tạo nên một diện mạo đầy độc đáo. Han So Hee cũng khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn của mình khi diện chiếc áo màu đen để lộ phần eo, phối cùng chiếc quần legging ôm sát. Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho phong cách thời trang tinh tế cùng vóc dáng săn chắc của cô, khi Han So Hee một lần nữa khoe trọn nhan sắc tuyệt đẹp vốn đã trở thành thương hiệu riêng của mình.

Boxing được nhắc đến như bí quyết đằng sau vóc dáng của Han So Hee. Khi được hỏi về cách giữ dáng, cô chia sẻ: "Tất cả đều nhờ vào việc tập luyện. Tôi chọn boxing làm hình thức tập luyện chính. Tôi thấy nó cực kỳ thú vị".

Boxing bao gồm các chuyển động lặp đi lặp lại, như tung cú đấm và di chuyển chân, giúp tác động đến toàn bộ cơ thể. Tùy thuộc vào chế độ tập luyện, boxing có thể được thiết kế theo cách tương tự như phương pháp tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT). Khi cường độ tập luyện tăng lên, mức tiêu hao năng lượng cũng tăng theo, điều này có thể hỗ trợ giảm mỡ cơ thể và kiểm soát cân nặng.

Đáng chú ý, sau khi tập luyện cường độ cao, cơ thể cần thêm oxy và năng lượng để trở về trạng thái nghỉ ngơi. Hiện tượng này được gọi là "lượng tiêu thụ oxy dư thừa sau tập luyện" (EPOC), đây là lý do tại sao mức tiêu hao năng lượng vẫn duy trì ở mức cao ngay cả khi buổi tập đã kết thúc. Chính vì vậy, HIIT có thể mang lại hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng và mỡ nội tạng, đồng thời giúp duy trì khối lượng cơ bắp.

Trong khi đó, Han So Hee sẽ vào vai một người phụ nữ có khả năng nhìn thấy quá khứ trong Heartbeat (dự kiến ra mắt vào năm 2027), đóng cặp cùng Nam Joo Hyuk, một người đàn ông luôn phải che giấu quá khứ. Khi cuộc đời họ đan xen vào nhau, cả hai bị cuốn vào chuỗi sự kiện bất ngờ, mở ra một mối tình vừa cảm động, vừa ngọt ngào.