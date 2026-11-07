Hàn ray đầu tiên tuyến LRT Phú Quốc, chạy đua tiến độ phục vụ APEC 2027

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) vừa tiến hành hàn mối ray đầu tiên thuộc dự án tuyến Đường sắt nhẹ Phú Quốc.

Gấp rút thi công, bảo đảm tiến độ dự án LRT Phú Quốc. Ảnh: VNR.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, đưa công trình bước vào giai đoạn lắp đặt hệ thống đường ray, một trong những hạng mục quyết định tiến độ và chất lượng toàn tuyến.

Dự án LRT Phú Quốc được khởi công tháng 12/2025, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Tuyến có chiều dài gần 18 km, gồm 6 nhà ga, kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo thiết kế, tuyến sử dụng đường ray khổ 1.435 mm, loại ray rãnh 60R2 chuyên dụng, được lắp đặt đồng bộ trên ba dạng kết cấu gồm đi trên mặt đất, trên cao và đi ngầm.

Đường sắt nhẹ Phú Quốc dự kiến sử dụng đoàn tàu 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách/giờ.

Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa sân bay quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC dự kiến rút xuống còn khoảng 18 - 20 phút.

Hệ thống được định hướng vận hành bằng năng lượng không phát thải, góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại đảo Ngọc.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, VNR đã triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt ray và hiệu chỉnh tuyến từ ngày 11/8, huy động 7 đơn vị chuyên ngành với khoảng 400 cán bộ, công nhân viên.

Các mũi thi công được tổ chức theo phương án 3 ca, 4 kíp mỗi ngày nhằm tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chủ tịch VNR Đặng Sỹ Mạnh cho biết, LRT Phú Quốc là dự án đầu tiên Tập đoàn tham gia với vai trò tổ chức thực hiện ở cấp tập đoàn, chưa có tiền lệ trong hoạt động của đơn vị.

Do đó, việc triển khai phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ, giá thành và công nghệ.

Không chỉ là công trình phục vụ APEC 2027, LRT Phú Quốc còn mang ý nghĩa như một bước thử nghiệm đối với năng lực tham gia các dự án đường sắt đô thị của ngành Đường sắt Việt Nam.

Quá trình triển khai giúp đội ngũ kỹ sư, công nhân tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức công trường có tiến độ gấp, điều phối nhiều đơn vị, huy động nhân lực và thiết bị theo từng hạng mục then chốt.